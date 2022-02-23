موبايلي تطلق "موبايلي Fast".. في إطار ريادتها لابتكار الخدمات الرقمية الفورية

أطلقت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خدمة "موبايلي Fast"، التي تتيح لعملائها تجربة رقمية سريعة وسهلة عن طريق تقديم روابط ذكية تشابه تجربة التطبيق؛ حيث ستغطي حاليًا سداد الفواتير بشكل سريع كمرحلة أولية، ثم ستشمل عمليات ومميزات أخرى قادمة.

ويمكن للعملاء استخدام خدمة "موبايلي Fast" دون الحاجة لتحميل تطبيق موبايلي أو حتى تسجيل الدخول في موقع موبايلي، وتعتمد هذه الخدمة على تقنيتي App Clip من Apple وGoogle Instant، وتجعل "موبايلي" رائدة في ابتكار الخدمات الرقمية الفورية.

وعن آلية استخدام "موبايلي Fast" قالت "موبايلي": العميل سيستقبل رابط الخدمة لرقمه الخاص عن طريق مختلف القنوات الرقمية والتقليدية، التي تمكّنه من استخدام الخدمة بشكل سلس؛ لتسريع تنفيذ العمليات التي يرغب بها ليحصل على تجربة رقمية مميزة.

وأضافت الشركة: استخدام هذه التقنيات يأتي ضمن تعزيز موبايلي للتحول الرقمي في المملكة، ودعم مبادرات رؤية المملكة 2030، وضمن سعيها الدائم إلى استشراف المستقبل.

وأردفت: كما تعكس هذه الخطوات جهود الشركة للبقاء في المرتبة الأولى في تجارب العملاء؛ حيث حصلت موبايلي مؤخرًا جائزة أفضل تجربة للمستخدمين ٢٠٢١ من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.