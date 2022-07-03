موثِّقين أعمالهم بمقاطع فيديو بهدف الشهرة.. عابثون يُسقطون صخورًا ضخمة من قمم جبال القهر

محليات
موثِّقين أعمالهم بمقاطع فيديو بهدف الشهرة.. عابثون يُسقطون صخورًا ضخمة من قمم جبال القهر
الأهالي طالبوهم بعدم العبث بها محذِّرين من خطورة زيارة هذه الأماكن لوعورتها
أبدى عدد من أهالي محافظة الريث استياءهم من قيام بعض العابثين بإسقاط الصخور الضخمة من قمم جبال القهر تجاه الأودية أسفل الجبل، موثِّقين أعمالهم العبثية بمقاطع فيديو بهدف الشهرة!
وقال الأهالي إن أسفل جبل القهر أودية عدة؛ ويتنزه بها العديد من السياح، منها أشهر وادٍ بالمنطقة "وادي لجب"، وكذلك عدد من المزارع الصخرية.. مطالبين الزوار بعدم العبث بها؛ وذلك لخطورة ما أقدموا عليه، كما أن زيارة هذه الأماكن خطر جدًّا لوعورتها.