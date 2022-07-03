موثِّقين أعمالهم بمقاطع فيديو بهدف الشهرة.. عابثون يُسقطون صخورًا ضخمة من قمم جبال القهر

وقال الأهالي إن أسفل جبل القهر أودية عدة؛ ويتنزه بها العديد من السياح، منها أشهر وادٍ بالمنطقة "وادي لجب"، وكذلك عدد من المزارع الصخرية.. مطالبين الزوار بعدم العبث بها؛ وذلك لخطورة ما أقدموا عليه، كما أن زيارة هذه الأماكن خطر جدًّا لوعورتها.