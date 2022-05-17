موجات غبار كثيفة تُواعد أجواء المملكة.. "العصيمي": للأسف "جافة"!

قال الباحث في علم المناخ، عبدالله العصيمي: إن الغلاف الجوي لا يزال نشطًا ويُصدر المزيد من المنخفضات الجوية للمشرق العربي والعراق؛ مشيرًا إلى أنه "للأسف غالب هذه المنخفضات الجوية جافة نتيجة (اللانينا)، وسلوك التيار النفاث ويقتصر تأثيرها على إثارة موجات غبارية كثيفة".
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "الأسبوع القادم قد يشهد تأثير موجات غبار كثيفة وجديدة يومي الأحد والاثنين".
وتابع: "بداية أكتوبر الماضي وقبل 7 أشهر من الآن، تم الإشارة إلى احتمال زيادة معدل العواصف الرملية هذا الموسم نتيجة تراجع معدلات الأمطار بشكل كبير، وواضح منذ موسم 2020 العواصف الرملية أن تكون أكثر نشاطًا وتكرارًا في فترات الجفاف، كما حدث بين 2007 و2011 ويحدث أيضًا هذه الأيام".