موجات غبار كثيفة تُواعد أجواء المملكة.. "العصيمي": للأسف "جافة"!

وتابع: "بداية أكتوبر الماضي وقبل 7 أشهر من الآن، تم الإشارة إلى احتمال زيادة معدل العواصف الرملية هذا الموسم نتيجة تراجع معدلات الأمطار بشكل كبير، وواضح منذ موسم 2020 العواصف الرملية أن تكون أكثر نشاطًا وتكرارًا في فترات الجفاف، كما حدث بين 2007 و2011 ويحدث أيضًا هذه الأيام".