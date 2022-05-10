موجات قوية والهبّات 70 كم.. السعودية والخليج في مرمى رياح البوارح

تشير آخر مُخرجات النماذج العددية الجوية، إلى استمرار هبوب رياح نشطة السرعة الأيام القادمة على قطر والبحرين والخليج العربي والإمارات خاصة المناطق الغربية منها، حيث من المُتوقع أن تصل سرعة الرياح الثابتة إلى ما يقارب 40-50كم/ساعة الأيام القادمة، وتكون مصحوبة بهبات قوية تتجاوز حاجز الـ7كم/ساعة، ويضطرب الموج بارتفاع يزيد على المتر إلى متر ونصف على شواطئ قطر والبحرين، بالإضافة إلى شواطئ الإمارات، كما يصل ارتفاع الموج في العمق إلى ما يقارب 3 أمتار خاصة مع نهاية الأسبوع.
وبحسب المؤشرات الأولية المُعالجة يُتوقع أن تبدأ رياح البوارح بشكلٍ مُبكر على جنوب العراق والكويت، وصولاً إلى قطر والبحرين، حيث ستكون الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية المعروفة باسم البوارح، نشطة على تلك المناطق، ومصحوبة بهبات قوية تعمل على إثارة الأتربة والغُبار، ورُبما تشكل للموجات الغُبارية وحدوث تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
ومن المتوقع أن تعمل الرياح النشطة على إثارة الأتربة والغُبار في قطر والبحرين وغرب الإمارات، حيث يرتفع تركيز الغُبار في هذه المناطق، وقد يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكلٍ واضح في بعض المناطق الأيام القادمة، ونتيجة هبوب رياح البوارح نهاية الأسبوع خاصة على جنوب العراق والكويت وشرق السعودية يُتوقع تأثر تلك المناطق بموجات غُبارية قد تكون كثيفة، وفق موقع "طقس العرب".
ويُنصح بعدم ارتياد البحر خلال الأيام القادمة، وعدم الإبحار بالقوارب الصغيرة، ويُنصح بالانتباه من خطر ازدياد نسبة الغُبار والأتربة في الأجواء في العديد من الدول.