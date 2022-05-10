موجات قوية والهبّات 70 كم.. السعودية والخليج في مرمى رياح البوارح

تشير آخر مُخرجات النماذج العددية الجوية، إلى استمرار هبوب رياح نشطة السرعة الأيام القادمة على قطر والبحرين والخليج العربي والإمارات خاصة المناطق الغربية منها، حيث من المُتوقع أن تصل سرعة الرياح الثابتة إلى ما يقارب 40-50كم/ساعة الأيام القادمة، وتكون مصحوبة بهبات قوية تتجاوز حاجز الـ7كم/ساعة، ويضطرب الموج بارتفاع يزيد على المتر إلى متر ونصف على شواطئ قطر والبحرين، بالإضافة إلى شواطئ الإمارات، كما يصل ارتفاع الموج في العمق إلى ما يقارب 3 أمتار خاصة مع نهاية الأسبوع.