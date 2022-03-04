موجة أتربة مثارة تجتاح الشرقية.. وتخفض مستوى الرؤية الأفقية

تتعرَّض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، منذ ساعات المساء الأولى اليوم الجمعة لموجة غبار رملية، غطت سماء المنطقة؛ مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: المملكة تشهد تقلبات جوية متسارعة خاصة سرعة الرياح التي بلغت اليوم أكثر من ٥٠ كلم في الساعة وتدني مستوى الرؤية مما يتطلب الانتباه والأخذ بإرشادات وتعليمات الجهات المختصة والاهتمام بمعلومات الطقس من أجل سلامة الجميع.
وحذّر المركز الوطني من موجة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بمحافظات عدة من محافظات المنطقة الشرقية، حيث تستمر موجة الغبار حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة وتتطلب توخي الحيطة والحذر.