موجة أتربة مثارة تجتاح الشرقية.. وتخفض مستوى الرؤية الأفقية

وحذّر المركز الوطني من موجة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بمحافظات عدة من محافظات المنطقة الشرقية، حيث تستمر موجة الغبار حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة وتتطلب توخي الحيطة والحذر.