موجة الحر تمتد إلى معظم المملكة.. "الحصيني": 3 دول على صفيح ساخن

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم الإثنين، بحسب المراصد، أجواءً حارةً جداً نهاراً على عموم الشرقية والخليج وأجزاءٍ من المدينة النبوية، حارة على باقي المناطق، معتدلة فجراً.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "أجزاءً من العراق والكويت وغرب إيران على صفيح ساخن، وتتسابق مدنها على احتلال المراتب الأولى كأعلى حرارة في العالم".
وأضاف: "متوقع من اليوم امتداد موجة الحر متوسطة القوة التي تؤثر في بعض مناطق المملكة إلى معظم المناطق، وهي موجة اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة تمهيداً لدخول فصل الصيف فعلياً".
وتابع: يوافق غد الثلاثاء 8 ذي القعدة 7 يونيو أول طوالع الصيف "الثريا"، وأردف: رياح على أجزاءٍ من الغربية والإمارات وعُمان.