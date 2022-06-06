موجة الحر تمتد إلى معظم المملكة.. "الحصيني": 3 دول على صفيح ساخن

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم الإثنين، بحسب المراصد، أجواءً حارةً جداً نهاراً على عموم الشرقية والخليج وأجزاءٍ من المدينة النبوية، حارة على باقي المناطق، معتدلة فجراً.