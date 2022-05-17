موجة الغبار.. وزارة النقل توجه عددًا من التوصيات لقائدي المركبات

أوصت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قائدي المركبات بعدد من التوصيات؛ لسلامتهم أثناء خروجهم في أوقات الغبار، حيث دعت الوزارة إلى أهمية التقيد بالأنظمة والإرشادات المرورية مثل تجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، إضافة إلى إغلاق جميع نوافذ المركبة واستخدام خاصية تدوير الهواء في السيارة.