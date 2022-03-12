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"موجة برد معتبرة" تحل وتستمر بهذا الموعد.. "العصيمي": فرص للأمطار!
قال: عودة مؤقتة للأجواء الشتوية.. شمال المملكة تحت التأثير طوال الأسبوع
توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، موجة برد معتبرة الأسبوع الحالي، تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة؛ مشيرًا إلى عودة مؤقتة للأجواء الشتوية.
وأضاف "العصيمي" عبر حسابه على "تويتر": "مناطق شمال المملكة ستكون تحت تأثير الطقس الشتوي البارد طوال هذا الأسبوع، وبالنسبة للأمطار لا جديد؛ ضعف شديد حتى نهاية مارس استثناء فرص محدودة اليوم وغدًا للشمال الشرقي".