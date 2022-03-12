"موجة برد معتبرة" تحل وتستمر بهذا الموعد.. "العصيمي": فرص للأمطار!

وأضاف "العصيمي" عبر حسابه على "تويتر": "مناطق شمال المملكة ستكون تحت تأثير الطقس الشتوي البارد طوال هذا الأسبوع، وبالنسبة للأمطار لا جديد؛ ضعف شديد حتى نهاية مارس استثناء فرص محدودة اليوم وغدًا للشمال الشرقي".