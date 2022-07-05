موجة غبار تعيق الحركة وتتسبب في انعدام الرؤية بجازان

وفي هذا السياق، نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات: الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.