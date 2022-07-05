موجة غبار تعيق الحركة وتتسبب في انعدام الرؤية بجازان

تشهد منطقة جازان موجة غبار أدّت إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية؛ إثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة.
وفي هذا السياق، نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات: الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
يُذكر أن موسم الغبار ينقسم إلى قسمين، تكون بداية الغبار جافة؛ لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحاري إفريقيا خلال الفترة ما بين يونيو إلى منتصف يوليو، والثاني تكون الغبرة محملة بالرطوبة؛ لأن مصدرها الرياح الموسمية الرطبة خلال الفترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس.
وتعد هذه الفترة هي البداية الفعلية لأمطار خريف جازان، ومعها تزداد نسب الرطوبة، بالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية، والتي تُسبق في الغالب بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحيانًا مع جريان الأودية والشعاب بشكل أوسع على أغلب أودية جازان.