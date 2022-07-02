موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان مهم من ولي العهد.. والموافقة على نظامَيْ "الشركات" و"الوساطة العقارية".. وتتويج لـ"الهلال" وهبوط لـ"الأهلي"

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم "مقيمين ومواطنين" بلغ عددهم 17 شخصًا، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين من جنسيات عربية مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.