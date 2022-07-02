موجز "سبق" الأسبوعي: إعلان مهم من ولي العهد.. والموافقة على نظامَيْ "الشركات" و"الوساطة العقارية".. وتتويج لـ"الهلال" وهبوط لـ"الأهلي"

شهد الأسبوع الماضي، أحداثًا حافلة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، وعملت "سبق" على رصد الأحداث المهمة على مدار الأسبوع، والتي كان من أبرزها إعلان ولي العهد عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين، وموافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات ونظام الوساطة العقارية. كما شهد هذا الأسبوع فوز نادي الهلال بدوري الأمير محمد بن سلمان، فيما ودِّع "الأهلي" دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.
وفي التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظه الله–، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل.
وافق مجلس الوزراء، على نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، والإطار التنظيمي لمشروعات النقل العام، كما أكد المجلس أن تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المملكة تعكس جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية 2030، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية.
حصد مقطع فيديو لرجل أمن أثناء استيقافه مفحطًا في الدرعية بمنطقة الرياض، تفاعلاً واسعًا خلال الساعات الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكّن من إيقاف مفحط خلال تجمّع في أحد المواقع بالدرعية.
تُوِّج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمرة الثالثة على التوالي عقب تغلُّبه على "الفيصلي"، فيما ودَّع النادي الأهلي دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه عقب تعادله مع الشباب سلبيًّا في مباراة بالجولة ذاتها.
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم "مقيمين ومواطنين" بلغ عددهم 17 شخصًا، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين من جنسيات عربية مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
أعلنت وزارة الموارد البشرية، انخفاض معدل بطالة السعوديين والسعوديات للربع الأول من عام 2022م، إلى 10.1 %، وأوضحت أن ذلك نتيجة صدور 32 قرار توطين بشأن 35 مهنة في مختلف القطاعات أسهمت في خفض معدل البطالة.
سيطرت حالة من الحزن في المملكة بعد الإعلان صباح يوم الجمعة، عن وفاة الشيخ والأديب محمد بن ناصر العبودي، المتخصص في دعوة غير المسلمين للإسلام والرّحالة المعروف، عن عمر يناهز 97 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.
أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة تأجير الطائرات "AviLease"، التي تهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 260 آخرين، من بينهم أردنيون وأجانب، من جراء انفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين في ميناء العقبة.
أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو، أن المنظمة الدولية توصلت إلى أن هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية على الإمارات والسعودية خلال الأشهر الماضية، تمت بصواريخ إيرانية المنشأ.