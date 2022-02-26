موجز "سبق" الأسبوعي: احتفالات يوم التأسيس.. وتغريدة الملك.. وبرميل النفط يتخطى 100 دولار
خلال الأسبوع الماضي، شهدت المملكة والعالم أحداثًا اجتماعية وسياسية واقتصادية كانت حديث الجميع، كان أبرزها احتفال المملكة ولأول مرة، بيوم التأسيس، وتصدرت الاحتفالات، تغريدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قال فيها "نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم أرست ركائز السلم والاستقرار، وتحقيق العدل". إن احتفاءنا بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة"ـ، موضحًا ـ حفظه الله ـ أن الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.
وشهدت أحداث الأسبوع رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثالثة، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل.
وعلى مستوى العالم، كانت الأزمة الأوكرانية من أبرز الأحداث التي حظيت باهتمام العالم، وتبعات هذه الأزمة من ارتفاع أسعار النفط في أسواق العالم، وتشديد الرياض على أمنها الغذائي من جراء هذه الأزمة.
وبجانب يوم التأسيس، والأزمة الأوكرانية، كانت هناك تطورات في جائحة كورونا حيث تراجعت أعداد الإصابات ، وأسعار العقارات، والصادرات غير النفطية.
ذكرى التأسيس
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عبر حسابه في تويتر: "نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم أرست ركائز السلم والاستقرار، وتحقيق العدل". إن احتفاءنا بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة".
وقال -حفظه الله- في تغريدته بمناسبة يوم التأسيس: "وإن احتفاءنا بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل؟ والحمد لله على كل النعم. "
الاعتزاز بالجذور
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء، وأكد المجلس أن اعتماد 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس، يمثل الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة، وارتباط مواطنيها بقادتها، وما أرسته من الوحدة والأمن، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة ومكانة عالمية بين الأمم.
"أبرز كلمات الملوك في يوم التأسيس
رصدت "سبق" أبرز كلمات ملوك وحكام المملكة على مر العصور في ذكرى يوم التأسيس - بحسب كتاب يوم التأسيس، ومن أبرز الكلمات، كلمة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأخرى للملك سعود، وثالثة للملك فيصل، رابعة للملك خالد، رابعة للملك فهد، وخامسة للملك عبدالله ـ رحمهم الله ـ وسادسة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ـ يحفظهما الله ـ.
سماء الرياض
ازدانت سماء العاصمة الرياض بألوان الفرح احتفاءً بيوم التأسيس. وامتزجت في فضاءات العاصمة خلال فعالية "عرض الضوء" تشكيلات ضوئية رسمت في 10 لوحات دلالات الإرث التاريخي للدولة السعودية بدءًا من أول علم رفع في عهد الدولة السعودية ورموز الهوية البصرية ليوم التأسيس استخدم فيها 3500 طائرة درونز إلى جانب الألعاب النارية. وارتسمت في الأفق صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
سباق كأس الخيل
رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثالثة، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
وتحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتَيْن قبيل بدء السباق، كما وُجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.
برميل النفط
تخطى سعر برميل النفط عتبة المائة دولار، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا.
وسجل سعر برميل برنت 100.04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.
وتم تداول خام نايمكس مرتفعًا 3.34 % عند مستوى 95.18 دولارًا؛ بينما قفز خام برنت 3.13 % إلى 99.87 دولارًا الساعة 7:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن بلغ مستوى 100.07 دولار في وقت سابق من التداولات.
"سبق" ترصد الأزمة الأوكرانية الروسية لحظة بلحظة
مع انطلاق الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، تابعت "سبق" الأحداث لحظة بلحظة، عبر رصد التطورات والأحداث على الساحة، وانعكاسها على المشهد في القارة الآسيوية والعالم، مع رصد تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي في الدول كافة.
السعوديون في أوكرانيا
دعت سفارة المملكة في أوكرانيا المواطنين إلى سرعة التواصل معها بأسرع وقت.
وقالت السفارة: ندعو المواطنين الموجودين في أوكرانيا كافة، والذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية؛ إلى سرعة التواصل معها في أقرب وقت ممكن.
وقالت السفارة في تغريدة لاحقة عبر حسابها في "تويتر": ويمكنكم التواصل على الأرقام التالية:
00380739090123
00380445205170
تقييد الطيران
أصدرت سفارة المملكة في العاصمة الروسية موسكو تنبيهًا للمواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية، مفاده أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتًا في بعض المطارات جنوب روسيا، وذلك حتى الثاني من مارس المقبل.
وقالت السفارة: المطارات المعلقة مؤقتًا هي روستوف بلاتوف، وكراسنودار "باشكوفسكي"، وأنابا "فيتيازيفو"، وجيلندديك وإليستا وستافروبول، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك وفورونيج، وسيمفيروبول.
السلع الغذائية
أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة مطمئنة، ولا يوجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، وذلك بفضلٍ من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة.
وعززت المملكة، وفقًا لاستراتيجية الأمن الغذائي واللجان المشكّلة لمتابعة تنفيذها مخزونات السلع الغذائية الأساسية، للحفاظ على استقرار المعروض المحلي.
تصاريح العمرة
أتاح تطبيق "توكلنا" حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق "بوابة المناسك".
ومن خلال "بوابة مناسك" التي تم إتاحتها عبر تطبيق "توكلنا"؛ يمكن للمستفيد الحصول على تصاريح العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والطواف، إلى جانب الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .-
أسعار العقارات
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة وجدت أن أسعار العقار في الرياض بدأت تفوق القدرة الشرائية للمواطن، موضحًا أن هناك أراضي بيضاء مساحتها أقل من المرحلة الأولى ما زالت موجودة لم تطور بشكل كبير.
وبيّن أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء حسب ما وُضع من خطة بدأنا في أربع مناطق بعدها تم الإعلان عن باقي المناطق، لافتًا إلى أنه لم يتبق سوى حائل والقصيم وحفر الباطن سيتم الإعلان عنها قريبًا.
3 مدن
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن العمل جار على جعل 3 مدن سعودية ضمن أحدث 100 مدينة في العالم، في مؤشرات وتصنيف قابلية العيش عالميًّا.
وأوضح الحقيل أن القطاع العقاري في المملكة مقبل على تطورات جذرية ستُسهم في نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.8 % بحلول العام 2030م، وزيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80 %؛ مما سيعزز نمو فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية بنسبة 2.57 % حتى حلول عام 2030.
الجواز الإلكتروني
بدأت المديرية العامة للجوازات بتطبيق المرحلة الثانية من مراحل "إصدار الجواز السعودي الإلكتروني"، والاستفادة من الخدمة عبر مراجعة جميع إدارات الجوازات في المناطق، وإيصالها بالتعاون مع البريد السعودي "سبل" من 3 إلى 5 أيام عمل.
انخفاض إصابات كورونا
أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 743,742 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1085 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 721,473 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8,994 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 612 حالة.
"أرامكو" الثانية عالميًّا
نجحت شركة "أرامكو السعودية" في الوصول للمرتبة الثانية كأكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بلغت 2.25 تريليون دولار.
وتحقق هذا الإنجاز ذلك بعد ارتفاع سعر سهم الشركة اليوم بأكثر 3 % عند 42.25 ريالاً.
وقفزت أسعار النفط "برنت" فوق 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014، عقب بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.