موجز "سبق" الأسبوعي: احتفالات يوم التأسيس.. وتغريدة الملك.. وبرميل النفط يتخطى 100 دولار

خلال الأسبوع الماضي، شهدت المملكة والعالم أحداثًا اجتماعية وسياسية واقتصادية كانت حديث الجميع، كان أبرزها احتفال المملكة ولأول مرة، بيوم التأسيس، وتصدرت الاحتفالات، تغريدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قال فيها "‫نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم أرست ركائز السلم والاستقرار، وتحقيق العدل". إن احتفاءنا بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة"ـ، موضحًا ـ حفظه الله ـ أن الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.

وشهدت أحداث الأسبوع رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثالثة، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل.

وعلى مستوى العالم، كانت الأزمة الأوكرانية من أبرز الأحداث التي حظيت باهتمام العالم، وتبعات هذه الأزمة من ارتفاع أسعار النفط في أسواق العالم، وتشديد الرياض على أمنها الغذائي من جراء هذه الأزمة.

وبجانب يوم التأسيس، والأزمة الأوكرانية، كانت هناك تطورات في جائحة كورونا حيث تراجعت أعداد الإصابات ، وأسعار العقارات، والصادرات غير النفطية.