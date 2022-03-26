محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"

إدانات دولية للهجمات الحوثية على جدة وصامطة.. و"التعليم" تُحدِّد ساعات الدوام في رمضان
موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
زيد الخمشي
زيد الخمشي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، حيث تعرضت المنشآت النفطية السعودية لهجوم جديد استهدف جدة وصامطة، وذلك في وقت يعانيه العالم نقصًا في إمدادات الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، في حين أكدت المملكة أن مسؤوليتها تجاه استقرار أسواق الطاقة، وتحمُّلها هذه المسؤولية، يجعلها تعلن للعالم أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأحداث التي نشرتها "سبق" على صفحاتها خلال الأسبوع الماضي.

خادم الحرمين وولي العهد يستقبلان الرئيس "البرهان"

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية-السودانية في مختلف المجالات.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
ولي العهد يستعرض مع رئيس مجلس السيادة السوداني أوجه تطوير العلاقات بين البلدَيْن

تأكيد وتشديد.. الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يُصدر 9 قرارات

شدّد مجلس الوزراء على ما تضمّنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
تأكيد وتشديد.. الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يُصدر 9 قرارات

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخة / شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة ـ رحمها الله ـ.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد

ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري يدين فيه الهجمات الحوثية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دان خلاله الرئيس السيسي الهجمات الإرهابية على أراضي السعودية، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، مؤكدًا دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري يدين فيه الهجمات الحوثية

ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال هذا الأسبوع، حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

"الصحة": تسجيل 79 حالة إصابة وتعافي 207 خلال الـ24 بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 مارس 2022، تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750258 حالة.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
"الصحة": تسجيل 79 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية
السعودية إلى كأس العالم للمرة السادسة

وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل الأخضر للمونديال

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م في قطر.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل الأخضر للمونديال

تأهل لمونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه بشعار "فوق هام السحب".. الأخضر السعودي إلى كأس العالم

جاء تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مونديال قطر2022، الخميس الماضي، للمرة السادسة في تاريخه، نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- .

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
تأهل لمونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه .. بشعار (فوق هام السحب) .. الأخضر السعودي إلى كأس العالم

الإرهاب الحوثي يتواصل.. 16 اعتداء يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد بالعالم

شهدت المملكة 16 اعتداء حوثيًا على عددٍ من المواقع النفطية والاقتصادية, فيما أكدت قوات التحالف أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
الإرهاب الحوثي يتواصل.. 16 اعتداء يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد بالعالم
جدة وصامطة والمياه بخير بعد الهجمات

"تحلية المياه": الاعتداء الإرهابي من قِبل الحوثي لم يؤثر على إمدادات المياه المحلاة

صرّح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بأن ما تم من اعتداء إرهابي من قِبل جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منظومة تحلية المياه بالشقيق، لم يؤثر على إنتاج وإمدادات المياه المحلاة للمناطق المستفيدة.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
"تحلية المياه": الاعتداء الإرهابي من قبل الحوثي لم يؤثر على إمدادات المياه المحلاة

جدة بخير.. تنبض بالحياة في وجه الاعتداء الحوثي الإرهابي

"جدة بخير".. تلك هي العبارة الأبرز الآن التي يتناقلها المواطنون والمقيمون على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن عدم تأثر عروس البحر الأحمر بالاعتداء الإرهابي الذي نفَّذته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في المدينة الساحلية.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
جدة بخير.. تنبض بالحياة في وجه الاعتداء الحوثي الإرهابي

أهالي صامطة يرددون: نحن فداء للوطن

فشلت المقذوفات العسكرية التي أرسلت من الأراضي اليمنية وسقطت على عددٍ من المواقع بمحافظة صامطة اليوم، في استهداف المواطنين، حيث تسببت في حريق محدود في محطة توزيع الكهرباء بصامطة، فيما ردت القوات السعودية بكل قوة على مصادر المقذوفات، حيث تم إسكاتها في الحال، فيما تباشر فرق الدفاع المدني مواقع سقوط المقذوفات، واتضح أن الأضرار تسببت في حريق محدود في محطة الكهرباء وتم إخماده.

وقال أهالي محافظة صامطة إنهم بعد توكلهم على الله -عز وجل- يؤمنون بقدرات القوات السعودية، مشيرين إلى أن المشهد الحاضر يفرض سوط الأمن على الحدود، وحينما يشاهد المواطن القوات والأسلحة يشعر بالفخر والعزة، ويبعث ذلك الطمأنينة في نفوس المواطنين.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
بعد استهداف ميليشيا الحوثي لكهرباء صامطة.. الأهالي يردون: نحن فداء للوطن
"التحالف" يوجع أذناب الملالي

"احذروا اختبار صبرنا".. بيان شديد اللهجة من "التحالف" يتوعَّد فيه أذناب الملالي

شهد بيان التحالف الأخير عبارات حادة، تمثل الغضب الذي وصلت له قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إزاء الهجمات الأخيرة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشدد التحالف في بيانه الأخير بعبارة "احذروا اختبار صبرنا"، مؤكدًا ممارسته ضبط النفس، ومحذرًا الحوثي من التمادي في الانتهاكات الجسيمة.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
"احذروا اختبار صبرنا".. بيان شديد اللهجة من "التحالف" يتوعَّد فيه أذناب الملالي

الأطول والأعنف.. غارات التحالف توجع الحوثيين وتدك مواقعهم العسكرية

شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات عنيفة جدًا على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء والحديدة.

وتعد هذه الغارات الأطول والأعنف منذ بدء عاصفة الحزم، حيث دمّرت عددًا من المواقع التي يسيطر عليها الحوثي بصنعاء.

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة "بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدافٍ عسكرية مشروعة في صنعاء وعددٍ من المحافظات باليمن"، مبينًا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
الأطول والأعنف.. غارات التحالف توجع الحوثيين وتدك مواقعهم العسكرية

"التحالف": ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اليوم، بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
"التحالف": بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة
إدانات عربية وإسلامية ودولية بالاعتداءات الحوثية

"التعاون الإسلامي" تدين العمليات العدائية المتواصلة للحوثيين على السعودية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للعمليات العدائية المتواصلة التي اقترفتها اليوم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والمسيَّرات، في تصعيد خطير مستهدفة أعيانًا مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في السعودية.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
"التعاون الإسلامي" تدين العمليات العدائية المتواصلة للحوثيين على السعودية

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة "أرامكو" بجدة

دان البرلمان العربي بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة، فضلاً عن إطلاقها عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة باتجاه مبانٍ مدنية ومنشآت للطاقة بمناطق عدة في السعودية، التي اعتُرضت ودُمّرت بنجاح. مشيدًا بيقظة الدفاعات الجوية السعودية في الحفاظ على حياة الأبرياء والمدنيين والمنشآت الحيوية.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة "أرامكو" بجدة

بريطانيا تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مُسيَّرة ومفخخة تجاه السعودية

دانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيَّرة والمفخخة تجاه المنشآت الحيوية والمدنية بالمملكة العربية السعودية.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
بريطانيا تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مُسيَّرة ومفخخة تجاه السعودية

الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إدانته هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الأخيرة على السعودية.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية

باكستان تعلن تضامنها الكامل مع المملكة وتدين بشدة "هجمات الحوثي"

أدانت باكستان، بشدة، الهجمات التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، التي تمّ اعتراضها وتدميرها بنجاحٍ من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
باكستان تعلن تضامنها الكامل مع المملكة وتدين بشدة "هجمات الحوثي"
الداخلية تضرب بيد من حديد

خطف وفاحشة وابنة تموت طعنًا بيد والدها.. جريمتان بشعتان في جدة انتهتا بـ "القتل تعزيرًا"

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، وفي واقعتَيْن منفصلتَيْن حُكمَي قتل تعزيرًا في جانيَّيْن سعوديَّيْن بمحافظة جدة، حيث أقدم الأول على خطف فتاتَيْن وفعل الفاحشة بهما بالقوة، فيما قام الآخر بقتل ابنته، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبّب في وفاتها.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
خطف وفاحشة وابنة تموت طعناً بيد والدها.. جريمتان بشعتان في جدة انتهتا بـ "القتل تعزيراً"

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في سعودي قتل والدته وشقيقته بحفر الباطن

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن، والذي أقدم على قتل والدته وشقيقته -سعوديتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليهما.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في سعودي قتل والدته وشقيقته بحفر الباطن

جازان .. تحبط محاولة تهريب 121 كيلوجرامًا من القات المخدر بحوزة مواطن

أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب (121) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل لجهة الاختصاص.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
جازان .. تحبط محاولة تهريب 121 كيلوجرامًا من القات المخدر بحوزة مواطن
وزارة التعليم تحدد دوام رمضان

وزارة التعليم : اليوم الدراسي في رمضان ما بين 9 و 10 صباحًا

حددت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
وزارة التعليم : بدء اليوم الدراسي في رمضان ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً

بالفيديو.. شاهد كيف رد "وزير التعليم" على طالب سأله: "عادي إجازة في رمضان؟"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أمس مقطع فيديو، تضمَّن حوارًا دار مع وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ؛ إذ فاجأه أحد الأطفال المشاركين في افتتاح بطولة دوري المدارس أثناء وقوفهم من أجل التقاط صورة تذكارية بحضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتساؤل بريء قائلاً: "عادي إجازة في رمضان؟"؛ ليرد عليه الوزير بحزم أبوي: "لا، ما هو عادي، لازم تدرس، رمضان شهر زي كل الأشهر". وقدر الوزير شجاعة الطالب الصغير، وشجَّعه بكلمات "أنت قدها".

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
بالفيديو.. شاهد كيف رد "وزير التعليم" على طالب سأله: "عادي إجازة في رمضان؟"

وزير التعليم يطلق مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات

أطلق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" بالشراكة مع المنصة الرائدة حول العالم edX التابعة لشركة 2U.

موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"
وزير التعليم يطلق مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات

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