موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، حيث تعرضت المنشآت النفطية السعودية لهجوم جديد استهدف جدة وصامطة، وذلك في وقت يعانيه العالم نقصًا في إمدادات الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، في حين أكدت المملكة أن مسؤوليتها تجاه استقرار أسواق الطاقة، وتحمُّلها هذه المسؤولية، يجعلها تعلن للعالم أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.