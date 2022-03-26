موجز "سبق" الأسبوعي: "الأخضر" إلى كأس العالم للمرة السادسة.. وتحذير سعودي لاقتصاد العالم.. و"التحالف" يوجع أذناب "الملالي"

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، حيث تعرضت المنشآت النفطية السعودية لهجوم جديد استهدف جدة وصامطة، وذلك في وقت يعانيه العالم نقصًا في إمدادات الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، في حين أكدت المملكة أن مسؤوليتها تجاه استقرار أسواق الطاقة، وتحمُّلها هذه المسؤولية، يجعلها تعلن للعالم أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
ونستعرض فيما يلي أبرز الأحداث التي نشرتها "سبق" على صفحاتها خلال الأسبوع الماضي.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.
والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية-السودانية في مختلف المجالات.
شدّد مجلس الوزراء على ما تضمّنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخة / شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة ـ رحمها الله ـ.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دان خلاله الرئيس السيسي الهجمات الإرهابية على أراضي السعودية، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، مؤكدًا دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال هذا الأسبوع، حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 مارس 2022، تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750258 حالة.
رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م في قطر.
جاء تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مونديال قطر2022، الخميس الماضي، للمرة السادسة في تاريخه، نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- .
شهدت المملكة 16 اعتداء حوثيًا على عددٍ من المواقع النفطية والاقتصادية, فيما أكدت قوات التحالف أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.
صرّح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بأن ما تم من اعتداء إرهابي من قِبل جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منظومة تحلية المياه بالشقيق، لم يؤثر على إنتاج وإمدادات المياه المحلاة للمناطق المستفيدة.
"جدة بخير".. تلك هي العبارة الأبرز الآن التي يتناقلها المواطنون والمقيمون على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن عدم تأثر عروس البحر الأحمر بالاعتداء الإرهابي الذي نفَّذته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في المدينة الساحلية.
فشلت المقذوفات العسكرية التي أرسلت من الأراضي اليمنية وسقطت على عددٍ من المواقع بمحافظة صامطة اليوم، في استهداف المواطنين، حيث تسببت في حريق محدود في محطة توزيع الكهرباء بصامطة، فيما ردت القوات السعودية بكل قوة على مصادر المقذوفات، حيث تم إسكاتها في الحال، فيما تباشر فرق الدفاع المدني مواقع سقوط المقذوفات، واتضح أن الأضرار تسببت في حريق محدود في محطة الكهرباء وتم إخماده.
وقال أهالي محافظة صامطة إنهم بعد توكلهم على الله -عز وجل- يؤمنون بقدرات القوات السعودية، مشيرين إلى أن المشهد الحاضر يفرض سوط الأمن على الحدود، وحينما يشاهد المواطن القوات والأسلحة يشعر بالفخر والعزة، ويبعث ذلك الطمأنينة في نفوس المواطنين.
شهد بيان التحالف الأخير عبارات حادة، تمثل الغضب الذي وصلت له قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إزاء الهجمات الأخيرة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وشدد التحالف في بيانه الأخير بعبارة "احذروا اختبار صبرنا"، مؤكدًا ممارسته ضبط النفس، ومحذرًا الحوثي من التمادي في الانتهاكات الجسيمة.
شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات عنيفة جدًا على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء والحديدة.
وتعد هذه الغارات الأطول والأعنف منذ بدء عاصفة الحزم، حيث دمّرت عددًا من المواقع التي يسيطر عليها الحوثي بصنعاء.
وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة "بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدافٍ عسكرية مشروعة في صنعاء وعددٍ من المحافظات باليمن"، مبينًا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اليوم، بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة.
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للعمليات العدائية المتواصلة التي اقترفتها اليوم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والمسيَّرات، في تصعيد خطير مستهدفة أعيانًا مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في السعودية.
دان البرلمان العربي بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة، فضلاً عن إطلاقها عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة باتجاه مبانٍ مدنية ومنشآت للطاقة بمناطق عدة في السعودية، التي اعتُرضت ودُمّرت بنجاح. مشيدًا بيقظة الدفاعات الجوية السعودية في الحفاظ على حياة الأبرياء والمدنيين والمنشآت الحيوية.
دانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيَّرة والمفخخة تجاه المنشآت الحيوية والمدنية بالمملكة العربية السعودية.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إدانته هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الأخيرة على السعودية.
أدانت باكستان، بشدة، الهجمات التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، التي تمّ اعتراضها وتدميرها بنجاحٍ من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، وفي واقعتَيْن منفصلتَيْن حُكمَي قتل تعزيرًا في جانيَّيْن سعوديَّيْن بمحافظة جدة، حيث أقدم الأول على خطف فتاتَيْن وفعل الفاحشة بهما بالقوة، فيما قام الآخر بقتل ابنته، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبّب في وفاتها.
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في محافظة حفر الباطن، والذي أقدم على قتل والدته وشقيقته -سعوديتي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليهما.
أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب (121) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل لجهة الاختصاص.
حددت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أمس مقطع فيديو، تضمَّن حوارًا دار مع وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ؛ إذ فاجأه أحد الأطفال المشاركين في افتتاح بطولة دوري المدارس أثناء وقوفهم من أجل التقاط صورة تذكارية بحضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتساؤل بريء قائلاً: "عادي إجازة في رمضان؟"؛ ليرد عليه الوزير بحزم أبوي: "لا، ما هو عادي، لازم تدرس، رمضان شهر زي كل الأشهر". وقدر الوزير شجاعة الطالب الصغير، وشجَّعه بكلمات "أنت قدها".
أطلق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" بالشراكة مع المنصة الرائدة حول العالم edX التابعة لشركة 2U.