موجز "سبق" الأسبوعي: الحزن يخيم بعد رحيل "خليفة".. ومرض خبيث يجتاح هذه الدولة.. والبدء في توطين هذه الوظائف

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وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها نبأ وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات.
كما شهد الأسبوع إعلان الديوان الملكي إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ منظار للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد.
كما شهد الأسبوع دخول قرار وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقَصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، حيز التنفيذ، فيما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إن بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة.
أعلن الديوان الملكي إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ منظار للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد.
استقبل العالم العربي بحزن نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأعرب خادم الحرمين وولي العهدــ حفظهما الله ــ عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.
فيما وجّه خادم الحرمين بإقامة صلاة الميت الغائب على القائد الإماراتي الراحل، في الوقت الذي نعى فيه السعوديون رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واتّشح "تويتر" باللون الأسود تعبيرًا عن حزنهم لرحيل أحد رجال الإمارات المخلصين.
انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات، وعقد المجلس اجتماعًا بقصر المشرف في أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة، أنه "بموجب المادة 51 من الدستور انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإجماع، رئيسًا لدولة الإمارات، خلفًا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
دخل مطلع الأسبوع قرار وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقَصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، حيز التنفيذ؛ وذلك في مختلف مناطق المملكة.. وسيوفر القرار نحو 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.
بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).
كلفت لوحات لأمثال شعبية غير مستساغة رئيس بلدية إحدى محافظات منطقة تبوك منصبه، وقد علمت "سبق" بأن أمانة تبوك تعتزم التحقيق مع المسؤول، وذلك بعد إنهاء تكليفه من رئاسة البلدية وتكليف رئيس بلدية آخر في المحافظة.
أصبح اللاعب الشهير التاريخي "ميسي" سفيرًا للسياحة السعودية؛ إذ رحب أحمد الخطيب، وزير السياحة، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الذي حط رحاله الاثنين الماضي في محافظة جدة؛ لاستكشاف الكنوز السعودية والترويج لها.
استطاعت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة المغرب العثور على المواطن العالق، ونقله إلى مكان آمن لحين عودته إلى الوطن، وذلك بعد أن استحوذت قصته على اهتمام كبير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إن بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق لدى سفارة لندن في السعودية، فيما رحبت السفارة السعودية في لندن بالخطوة البريطانية.
اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية المعروفة شيرين أبو عاقلة خلال اقتحام مخيم جنين، وتلقت "أبو عاقلة" رصاصة في رأسها أثناء متابعتها اقتحام تلك القوّات مدينة جنين؛ لتسقط بلا حراك.
أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، أن 27 شخصًا توفوا بـ"الحمى"، وأُصيب أكثر من 524 ألفًا بالمرض، وسط انتشار سريع للحمى منذ أواخر إبريل الماضي.
وقال زعيم البلاد كيم جونج أون، خلال اجتماع بشأن استراتيجيات مكافحة الفيروسات: "إن انتشار مرض خبيث يمثل اضطرابًا كبيرًا في بلدنا منذ تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى جانب انتشار كوفيد-19".