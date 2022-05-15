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موجز "سبق" الأسبوعي: الحزن يخيم بعد رحيل "خليفة".. ومرض خبيث يجتاح هذه الدولة.. والبدء في توطين هذه الوظائف

"العنز تسرح" تكلف رئيس بلدية منصبه.. وبريطانيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول
موجز "سبق" الأسبوعي: الحزن يخيم بعد رحيل "خليفة".. ومرض خبيث يجتاح هذه الدولة.. والبدء في توطين هذه الوظائف
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
ياسر نجدي
ياسر نجدي

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها نبأ وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات.

كما شهد الأسبوع إعلان الديوان الملكي إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ منظار للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما شهد الأسبوع دخول قرار وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقَصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، حيز التنفيذ، فيما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إن بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

سلامات لخادم الحرمين

أعلن الديوان الملكي إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ منظار للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظارًا للقولون

وفاة رئيس الإمارات

استقبل العالم العربي بحزن نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأعرب خادم الحرمين وولي العهدــ حفظهما الله ــ عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

فيما وجّه خادم الحرمين بإقامة صلاة الميت الغائب على القائد الإماراتي الراحل، في الوقت الذي نعى فيه السعوديون رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واتّشح "تويتر" باللون الأسود تعبيرًا عن حزنهم لرحيل أحد رجال الإمارات المخلصين.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
الديوان الملكي: القيادة تعزي الإمارات وعائلة آل نهيان والشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
خادم الحرمين يوجّه بأداء صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
"تويتر" يتَّشح بالسواد.. كيف نعى السعوديون رئيس دولة الإمارات الراحل؟

محمد بن زايد رئيسًا للإمارات

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات، وعقد المجلس اجتماعًا بقصر المشرف في أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة، أنه "بموجب المادة 51 من الدستور انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإجماع، رئيسًا لدولة الإمارات، خلفًا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
الإمارات.. المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة

بدء سريان قرار توطين هذه المهن

دخل مطلع الأسبوع قرار وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقَصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات، حيز التنفيذ؛ وذلك في مختلف مناطق المملكة.. وسيوفر القرار نحو 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
بدء سَرَيان قرار توطين مهن "السكرتارية والترجمة وأمناء المخازن وإدخال البيانات"

لافتة إنسانية من "سلمان الخير"

بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. "السجون" تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن نزلاء ونزيلات الحق العام

"العنز تسرح" تكلف رئيس البلدية منصبه

كلفت لوحات لأمثال شعبية غير مستساغة رئيس بلدية إحدى محافظات منطقة تبوك منصبه، وقد علمت "سبق" بأن أمانة تبوك تعتزم التحقيق مع المسؤول، وذلك بعد إنهاء تكليفه من رئاسة البلدية وتكليف رئيس بلدية آخر في المحافظة.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
تطورات لوحة "العنز تسرح".. رئيس البلدية ينتظر التحقيق عقب إعفائه من منصبه

"ميسي" سفيرًا للسياحة السعودية

أصبح اللاعب الشهير التاريخي "ميسي" سفيرًا للسياحة السعودية؛ إذ رحب أحمد الخطيب، وزير السياحة، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الذي حط رحاله الاثنين الماضي في محافظة جدة؛ لاستكشاف الكنوز السعودية والترويج لها.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
حط رحاله في محافظة جدة.. "ميسي" سفيرًا للسياحة السعودية

السفارة تصل للمواطن العالق في المغرب

استطاعت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة المغرب العثور على المواطن العالق، ونقله إلى مكان آمن لحين عودته إلى الوطن، وذلك بعد أن استحوذت قصته على اهتمام كبير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
سفارة السعودية في المغرب تؤكد ما انفردت به "سبق": المواطن العالق بمكان آمن في عهدتنا

بريطانيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إن بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق لدى سفارة لندن في السعودية، فيما رحبت السفارة السعودية في لندن بالخطوة البريطانية.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
بريطانيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
السفارة في لندن توضح إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة

أيادي الشر الإسرائيلية تغتال صحفية

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية المعروفة شيرين أبو عاقلة خلال اقتحام مخيم جنين، وتلقت "أبو عاقلة" رصاصة في رأسها أثناء متابعتها اقتحام تلك القوّات مدينة جنين؛ لتسقط بلا حراك.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
اغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني

مرض خبيث يجتاح كوريا الشمالية

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، أن 27 شخصًا توفوا بـ"الحمى"، وأُصيب أكثر من 524 ألفًا بالمرض، وسط انتشار سريع للحمى منذ أواخر إبريل الماضي.

وقال زعيم البلاد كيم جونج أون، خلال اجتماع بشأن استراتيجيات مكافحة الفيروسات: "إن انتشار مرض خبيث يمثل اضطرابًا كبيرًا في بلدنا منذ تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى جانب انتشار كوفيد-19".

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-
كوريا الشمالية.. "مرض خبيث" يحصد أرواح 27 شخصًا ويصيب 524 ألفًا

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