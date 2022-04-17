موجز "سبق" الأسبوعي".. الملك يوجّه بتقديم مساعدات للأوكرانيين.. و3.5 مليون معتمر.. وتبرعات "إحسان" تبلغ 1.8 مليار ريال

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا عدة، تصدرتها أعمال الخير بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة. وامتدادًا لأعمال الخير، بلغت إجمالي التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في أسبوعها الأول 1.8 مليار ريال.
وأدانت المملكة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، وباشرت "نزاهة" 13 قضية جنائية لضباط ومسؤولين، منها رشوة واستغلال نفوذ وتحويلات بنكية مشبوهة وعقود لمشروعات دون تنفيذها.
وكان لافتًا التوسع في أعداد المعتمرين في شهر رمضان المبارك، ووصول العدد إلى 3.5 مليون معتمر، وتطييب الكعبة المشرفة، وترجمة خطب الجمعة بالمسجد الحرام باللغات العالمية، وإفساح الطريق أمام 2500 متطوع يعملون على خدمة قاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة.
وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
وصرّح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، لوكالة الأنباء السعودية، بأن التوجيه الكريم يأتي امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، تطرَّق مجلس الوزراء إلى ما حبا الله هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، واهتمامها بانتظام شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من قيود وآثار على العالم بأسره.
ووافق المجلس على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي وجدَّد المجلس في هذا السياق حرص السعودية على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار، ويعم الازدهار هذا البلد الشقيق، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وإنهاء الأزمة.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.
واعتبرت الوزارة هذا التصعيد الممنهج اعتداءً صارخًا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي الـ12 ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في اليمن، وذلك بالشراكة مع منظمة البلسم الدولية.
وتفصيلاً، أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 67 قسطرة علاجية و19 جراحة قلب مفتوح للبالغين، وذلك بأيدٍ سعودية ماهرة تكللت جميعها بالنجاح.
ويأتي المشروع الذي تم تنفيذه في مركز نبض الحياة لأمراض القلب في مدينة المكلا في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
يعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 06/09/1443هـ الموافق 07/04/2022م، وذلك بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.
وأوضح البنك المركزي أن التحديث تضمّن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقًا، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.
كما تضمن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية، على أن يتم العمل بالتعليمات المحدثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022م.
منذ أن فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها للزوار من مختلف أنحاء العالم، مع نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية في سبتمبر 2019، بات متاحًا للزوار والسياح استخدام هذه التأشيرة للأنشطة السياحية وزيارة الوجهات الجاذبة في المدن والمناطق المختلفة، واكتشاف كرم ضيافة الشعب السعودي.
ويمكن للحاصلين على هذه التأشيرة من المسلمين أداء مناسك العمرة بعد التسجيل في تطبيق "اعتمرنا".
وشكّل نظام التأشيرة علامةً فارقة في دخول السياح للمملكة، مما أتاح للزوار من مختلف أنحاء العالم التعرف على التراث العريق والثقافة النابضة بالحياة والمناطق الطبيعية الخلابة، من جبال أبها والطائف إلى شواطئ جدة وصولاً إلى الأحساء ثم الرياض القلب النابض للبلاد.
وصل إجمالي التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في يومها السابع لأكثر من 1,820,120,897 ريالاً بإجمالي عدد عمليات تجاوز 23,645,914 عملية تبرع، استفاد منها 4,893,894 مستفيدًا.
وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، حيث تواصل المنصة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.
تتولى إدارة الترجمة التخصصية برئاسة شؤون الحرمين، ترجمة خطب الجمعة بالمسجد الحرام باللغات العالمية؛ لتحقيق أهداف عدة.
وتتضمّن هذه الأهداف: تسخير وسائل الإعلام وسبل الاتصال والتقنية الحديثة، ونشر تعاليم الإسلام وقيمه، وإبراز الصورة المشرقة وإيصال الرسائل السامية للحرمين الشريفين، مما يُسهم في مواكبة أهداف رئاسة شؤون الحرمين الاستراتيجية.
وقال مدير إدارة الترجمة التخصصية فادي حجازي: ما تسعى إليه الإدارة يوائم في مخرجاته مستهدفات الرئاسة وذلك لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
من جهة أخرى، أكد وكيل إدارة الترجمة التخصصية علي باسكران، أن الجهود المبذولة قد تكللت بالنجاح خلال الأيام العشر الأولى من الشهر الفضيل.
أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية في شؤون الحرمين المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن نحو 2500 متطوع يعملون على خدمة قاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة.
وقال "الحازمي": "تقوم الإدارة العامة بتنسيق الأعمال التطوعية من خلال عددٍ من البرامج في مختلف المجالات، ومنها دفع العربات المجانية لكبار السن، وتنظيم المصليات، والمساهمة في الإسعافات داخل المسجد الحرام".
وأضاف في حديث لقناة "الإخبارية": "كما تقوم بتوزيع الضيافة والهدايا لقاصدي المسجد الحرام".
نفحات الطيب والبخور أول ما يُستقبل به ضيوف الرحمن في المسجد الحرام؛ حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب البيت الحرام في هذا الشهر الفضيل على مدار الساعة، بأكثر من 20 مبخرة، ويزاد العدد إلى 60 مبخرة في العشر الأواخر.
أما في تطييب الكعبة المشرفة، فتُدهن بدهن العود الفاخر عند كل فرض، تبدأ من الحجر الأسود، فالركن اليماني، ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.
تكاتفت جهود وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتسخير جميع الإمكانات، وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر من رمضان تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيًا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.
توقع مختصون برئاسة الحرمين الشريفين زيادة أعداد المعتمرين إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون مع بدء إجازة المدارس وموظفي الدولة في العشر الأواخر، وذلك بعد نجاحها في التعامل مع تفويج أكثر من مليوني معتمر خلال العشر الأولى من رمضان.
واستطاعت رئاسة الحرمين من خلال الخطة التشغيلية الاستباقية والتموضع الميداني المبكر لكل الفرق الخدمية والفنية والتقنية؛ تحقيق أهداف رضا عالية للزائرين والقاصدين والمعتمرين حيال الخدمات المقدمة؛ من خلال قياس الأداء وإجراءات الحوكمة الميدانية على أرض الواقع خصوصًا أن الرئاسة حرصت عبر خطتها التشغيلية بحسب ما قاله الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.
أكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد الدكتور باسم البدري عدم تسجيل أي ملاحظة في الطرق المؤدية للحرم المكي منذ بداية رمضان.
وقال: "تعمل القوات الخاصة لأمن الطرق ضمن منظومة عمل أمني متكامل، واليوم وبعد مرور عشرة أيام من رمضان نلحظ انسيابية في حركة المركبات، وهذا يدل على تخطيط مسبق وعمل استراتيجي متكامل". وتابع في لقاء عبر "الإخبارية": "نحن لا نبحث عن النجاح فقط وإنما نعمل على التميز في تقديم الخدمة بأعلى جودتها".
رصدت عدسة "سبق" مساء خلال جولة ميدانية مصورة، الجهود المبذولة من رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام الشريف.
ووثقت عدسة "سبق" المشهد الإنساني العفوي لرجل أمن يتبع قوات أمن الحج والعمرة، وهو يمسح على جبين طفلة فقدت عائلتها بساحات المسجد الحرام.
رجل الأمن بدوره سلّم الطفلة إلى مركز التائهين الذي سلمها لعائلتها بعد ذلك. تلك الجهود تعكس الصورة المشرفة للقائمين على خدمة ضيوف الرحمن، فالمريض محفوف بالرعاية، والتائه في أيدٍ أمينة حتى يُعاد إلى ذويه، وكبير السن يحظى بالاهتمام والتقدير.
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، 250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته خدمة لضيوف الرحمن.
وتقوم هذه المراوح بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.
وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق)، حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بوساطة مضخة عالية الضغط (لا يقل عن 42 كجم/سم2) في أنابيب خاصة بالضغط العالي وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1ميكرو) يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.
بوصفها إحدى كبرى محطات النقل لزوار بيت الله الحرام كثافةً وحركةً مستمرةً، تُعدُّ "محطة باب علي" الأعلى والأكثر كثافة في استقبال زوار بيت الله؛ إذ تحتوي على ما يقارب 180 حافلة لنقل زوَّار بيت الله من معتمرين ومصلين من محطة الشرائع وصولاً، إلى محطة الجمرات، ومنها إلى الحرم المكي.
"سبق" وقفت ميدانيًا على جهود رجال شرطة العاصمة المقدسة بقيادة اللواء جمعان عتيق الزهراني في تسيير وإدارة وتفويج الحشود في "محطة باب علي"، التي تشهد حركة حافلات مستمرة دون توقُّف، وتكون أعلى درجات الذروة في المساء وأوقات صلوات المغرب والعشاء والتراويح.
أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار منع نشر الخطب في المساجد على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء انسجامًا مع دور المملكة في الحفاظ على الإسلام وحمايته من الاستغلال، وحماية أفكار المسلمين والمنابر، والحيلولة دون وصول رسائل خاطئة تؤثر على المسلمين، تصدر من أيٍّ كان، سواء عن جهل أو خطأ أو قصد.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي له عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية جيبوتي بمحافظة جدة بحضور عددٍ من الوسائل الإعلامية.
وأضاف: الوزارة معنية بحماية أفكار المسلمين وحماية المنبر، وأي خطأ يمكن أن يرسل عبره يتحملها الجميع، والمملكة العربية السعودية رسالتها المحافظة على الإسلام من أن يُستغل من كائنٍ من كان.
تقدّم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية؛ بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 620 مليار دولار.
جاء ذلك وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية. وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 40 مليار دولار، مقارنة بـ580 مليار دولار في فبراير 2022.
وكانت أصول صندوق الاستثمارات العامة قد ارتفعت في فبراير الماضي إلى 580 مليار دولار بعد إعلان ولي العهد عن نقل 4% من أسهم شركة "أرامكو السعودية" إلى الصندوق.
وجاء "صندوق التقاعد الحكومي النرويجي"، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1474.13 مليار دولار.
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن رفع نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها الائتماني للمملكة عند "A".
وقالت في تقرير "تعكس مراجعة التوقعات التحسن في الميزانية العمومية؛ نظرًا لارتفاع عائدات النفط، والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة".
وكشفت الوكالة، أن الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية؛ سيظل أقوى بكثير من "A" متوسط.