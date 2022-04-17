موجز "سبق" الأسبوعي".. الملك يوجّه بتقديم مساعدات للأوكرانيين.. و3.5 مليون معتمر.. وتبرعات "إحسان" تبلغ 1.8 مليار ريال

نفحات الطيب والبخور أول ما يُستقبل به ضيوف الرحمن في المسجد الحرام؛ حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب البيت الحرام في هذا الشهر الفضيل على مدار الساعة، بأكثر من 20 مبخرة، ويزاد العدد إلى 60 مبخرة في العشر الأواخر.