موجز "سبق" الأسبوعي: توجيه ملكي بتقديم إجازة العيد للطلاب.. واستمرار الإطاحة بفاسدين.. وتحذير من الاحتيال المالي الإلكتروني

كعهدهم بها دائمًا، وضعت صحيفة "سبق" الإلكترونية متابعيها، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في أجواء عددٍ من الأحداث المهمة، التي ازدحم بها الأسبوع الماضي، منها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعديل بداية إجازة عيد الفطر المبارك لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام الخميس 21/ 4/ 2022م، بدلاً من نهاية دوام الاثنين 25/ 4/ 2022م، وكشف إحصائيات رسمية حديثة عن وصول حجم الهدر الغذائي في المملكة لنحو 40 مليار ريال، وتشديد النيابة العامة على حظر إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية بزعم جمع التبرعات بهدف تمويل منظمات إرهابية، وكذلك تحذير البنك المركزي السعودي للمواطنين من تعرضهم لمحاولات الاحتيال المالي، التي تجري عبر الروابط الإلكترونية الضارة.
ومن أحداث الأسبوع المهمة التي نقلتها "سبق" لقرائها، إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة 13 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، وتجاوز عدد السعوديات اللائي يعملن في المدن الصناعية أكثر من 17 ألف سعودية، وموافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة أرامكو زيادة رأس مالها من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، وإعلان شروط تغيير صورة الهوية الوطنية، وإطلاق برنامج إيجار خدمة تسلّم وتسليم الوحدات العقارية إلكترونيًا، وموافقة مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار، وتجديد النيابة العامة التشديد على حظر التسول بكل صوره وأشكاله، وإحباط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3,766,028 حبة، وفوز هيئة تطوير بوابة الدرعية، بجائزة الحدث الاستثنائي المرموق العالمية، ضمن جوائز هيفنت الرائدة في الصناعة.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة الأحد، بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة 13 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة في إحدى المناطق، استولوا على 9.263.900 ريال، وتوقيف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على 9.000.000 ريال ومركبة فارهة من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، فيما شددت النيابة العامة على حظر إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية بزعم جمع التبرعات بهدف تمويل منظمات إرهابية تحت ذريعة العمل الخيري خارج السعودية، أو التبرع والإحسان في هذا الشأن، لافتة إلى أن هذه الأعمال تنحصر في الجهات الرسمية المختصة بتلقي التبرعات للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية.
وكشفت إحصائيات رسمية حديثة، الاثنين، عن وصول حجم الهدر الغذائي في المملكة لنحو 40 مليار ريال، إذ حذر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، من أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء في النفايات له تأثير سلبي على الأمن الغذائي، كما يؤثر على اقتصاديات الدول وميزانيتها، داعيًا إلى ضرورة معالجته بطرق عدة، أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي، بينما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن أكثر من 17 ألف سعودية يعملن في المدن الصناعية، موضحًا خلال رعايته مبادرة "المشراق" التي نظمتها لجنة سيدات الأعمال بغرفة الرياض أمس، أن الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى تبني تقنيات الصناعة المتقدمة وتقليل الاعتماد على اليد العاملة قليلة المهارات.
وأصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، الثلاثاء، أمرًا بسرعة القبض على شخصين، ظهر أحدهما في مقطع فيديو يعتدي على رجل أمن أثناء تأديته مهام عمله، وذلك بممارسة حركات مشينة ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي، فيما وثق الشخص الثاني الإساءة ونشر الفيديو.
وفي سياق متصل، قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مواطن ظهر في مقطع فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق والذوق العام باتجاه رجل الأمن، أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة عكس سير بحقه، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة، وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.
بينما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أرامكو زيادة رأس مالها من (60,000,000,000) ريال إلى (75,000,000,000) ريال، وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، من ناحية أخرى، أعلن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأدية اليمين أمام البرلمان في عدن.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الأربعاء، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الذي جدَّد تأكيد السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة، إنفاذًا لما اتُفق عليه في المحضر الموقَّع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022م، وعدَّ المجلس تحسُّن النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، متفردة عن دول مجموعة العشرين؛ أنه نتيجة للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات "رؤية 2030"، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على فاعلية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي.
كما وافق المجلس على عددٍ من القرارات من بينها الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية البعثات الخاصة 1969م، فيما وجّه الملك سلمان بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام الخميس 21 / 4 / 2022م، بدلاً من نهاية دوام الاثنين 25/ 4/ 2022م.
وأنقذت فرق الدفاع المدني، الأربعاء، الشاب الذي سقط منذ صباح الثلاثاء بين هضبتين في وادي راطية على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب مركز أبو راكة التابع لمنطقة تبوك، ونقل الشاب إلى مستشفى أبو راكة العام بطائرة العمودية، فيما نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديلات على المادة الـ75 من نظام المرور، وتضمنت التعديلات جواز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وأيضًا جواز تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
وحذر البنك المركزي السعودي من محاولات الاحتيال المالي التي تتم عبر الروابط الإلكترونية الضارة، وقال البنك عبر "تويتر": "لا تفتح أي رابط يصلك عبر البريد الإلكتروني مهما بدا مقنعًا، وافتح الموقع الإلكتروني الذي تريد من خلال المتصفح لتتجنب عمليات الاحتيال المالي عبر الروابط الإلكترونية الضارة".
وأفادت وكالة الأحوال المدنية، الخميس، بأن هناك ثلاثة شروط لتغير صورة الهوية الوطنية وهي: تجديد الهوية، أو تغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية؛ وذلك في ردها على عددٍ من الاستفسارات حول ما أعلن عن إمكانية تغيير الصورة دون الحاجة إلى مراجعة الأحوال، الذي سيطبق قريبًا من خلال نظام "أبشر". ومن جهة أخرى أطلق برنامج "إيجار" خدمة تسلّم وتسليم الوحدات العقارية إلكترونيًا، بهدف تمكين أطراف العملية الإيجارية من إثبات حالة الوحدة عند تسلّمها وتسليمها، فيما شددت النيابة العامة، على حظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، وتُصادر - بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.
وأحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الجمعة، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3,766,028 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية أعمدة حديدية، واردة إلى المملكة عبر الميناء، بينما قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن ارتكب حادثة جنائية بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزلهم؛ مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص من أسرته في محافظة القطيف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
فيما صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصدور أمر النائب العام الشيخ سعود المعجب، بإيقاف شخص اعتدى على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة، وتشكيل فريق تحقيق مختص بالتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث.
وكشفت وزارة الحج والعمرة، السبت، عن آلية إصدار تصاريح العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفي رد على سؤال حول من سبَقَ له أخذ استخراج تصريح خلال أيام شهر رمضان الماضية قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "يمكنك إصدار تصريح عمرة في العشر الأواخر من رمضان، في حال لم يسبق لك إصدار تصريح عمرة خلال شهر رمضان"، فيما حصدت هيئة تطوير بوابة الدرعية، جائزة الحدث الاستثنائي المرموق ضمن جوائز هيفنت الرائدة في الصناعة، عن حدث الافتتاح الملكي التاريخي "جوهرة المملكة" الذي أقيم في العام 2019 بالشراكة مع شركة الرؤى التنفيذية.