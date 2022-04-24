موجز "سبق" الأسبوعي: توجيه ملكي بتقديم إجازة العيد للطلاب.. واستمرار الإطاحة بفاسدين.. وتحذير من الاحتيال المالي الإلكتروني

وأفادت وكالة الأحوال المدنية، الخميس، بأن هناك ثلاثة شروط لتغير صورة الهوية الوطنية وهي: تجديد الهوية، أو تغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية؛ وذلك في ردها على عددٍ من الاستفسارات حول ما أعلن عن إمكانية تغيير الصورة دون الحاجة إلى مراجعة الأحوال، الذي سيطبق قريبًا من خلال نظام "أبشر". ومن جهة أخرى أطلق برنامج "إيجار" خدمة تسلّم وتسليم الوحدات العقارية إلكترونيًا، بهدف تمكين أطراف العملية الإيجارية من إثبات حالة الوحدة عند تسلّمها وتسليمها، فيما شددت النيابة العامة، على حظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، وتُصادر - بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.