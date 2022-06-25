موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد

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وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها قيام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجولة إقليمية ناجحة، شملت دول مصر والأردن وتركيا، حيث لاقي الأمير الشاب ترحيبًا حارًا من زعماء تلك الدول.
كما شهد الأسبوع تتويج المنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم بكأس آسيا، في إنجاز كبير للكرة السعودية، فيما تشهد الجولة الأخيرة من الدوري السعودي صراعًا شرسًا بين الهلال والاتحاد على الظفر بلقبه، بعد تساوي نقاطهما في الأمتار الأخيرة.
وتخلل أحداث الأسبوع تكريم مطار جدة لموظف سعودي شجاع، بعد تمكنه من إنقاذ حياة ركاب طائرة من حريق كاد يلتهمها بالكامل، بينما واصل موسم جدة إبهار المتابعين، ورفد الاقتصادي المحلي بفرص العمل.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
شهد الأسبوع الماضي جولة إقليمية ناجحة لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بدأت بمصر مرورًا بالأردن واختتمت في تركيا وبحث خلالها ولي العهد مع قادة الدول الثلاث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية. وعكست الجولة رؤية سياسة سعودية حكيمة ترتكز على الحنكة والعقلانية.
حظي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستقبال حافل من زعماء مصر والأردن وتركيا خلال جولته التي شهدت تقاربًا مع الحلفاء الإقليميين، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات.
ففي مصر استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي العهد عند سلم الطائرة تقديرًا واعتزازًا بقدومه، فيما فضل ملك الأردن قيادة سيارته بنفسه رفقة ولي العهد في لفتة أخوية، كما قلده قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني أردني، بينما في أنقرة اصطحب حرس الشرف التركي سيارة ولي العهد، وأطلقت 21 طلقة ترحيبية في مراسم رسمية مهيبة شهدها الرئيس التركي.
هب موظف سعودي بمطار جدة لإنقاذ قائد طائرة كاملة وركابها من حريق كاد يؤدي إلى تحطمها بعد التدخل السريع والبطولي له؛ وذلك فور رؤيته لاشتعال النيران فجأة بعجلاتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط.
وتلقى الموظف الشجاع تكريمًا؛ وذلك لشجاعته، وتجاوبه، وتصرفه السريع الذي أسهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة.
تمكن منتخب السعودي الأولمبي "تحت 23 عامًا" لكرة القدم من الفوز بلقب بطولة كأس آسيا 2022، وذلك على حساب نظيره الأوزبكي. وحسم الأخضر السعودي اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن هزم نظيره الأوزبكي بنتيجة 2 / 0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على أرض ملعب بونيودكور في طشقند.
حصلت منظومة "توكلنا" في تأكيد جديد لريادة المملكة تقنيًا ورقميًا على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة كوفيد-19، وذلك في الحفل الذي أقامته الأمم المتحدة افتراضيًا ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واصل موسم جدة إبهار المتابعين بعددٍ من الفعاليات الترفيهية، وتخطي عدد زائريه حاجز 5 ملايين زائر.
كما أكّد عددٌ من الاقتصاديين، أن الموسم أوجد حراكًا اقتصاديًا ضخمًا في مدينة جدة، وأسهم في إنعاش قطاعات الإيواء والتجزئة والمطاعم والطيران والنقل الترددي والخدمات اللوجستية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحوا أن موسم جدة أثبت قدرة الشركات السعودية على إدارة وتشغيل وتنفيذ المشروعات الترفيهية العملاقة في أوقات قياسية من خلال توفير 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي من خلال 519 شركة.
اشتعل الدوري قبيل نهايته بجولة واحدة فقط، بعد أن تمكن الهلال من الانتصار على مستضيفه الفتح، في الوقت الذي انتصر فيه اتحاد جدة على نظيره الاتفاق؛ ليتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ64 نقطة لكلٍ منهما، ويتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة.
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ، وذلك بعد النجاح في تطبيق التقنية محليًا للموسم الثالث على التوالي.