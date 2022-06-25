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موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد

تتويج قاري للمنتخب الأولمبي.. وموسم جدة يواصل الإبهار بـ5 ملايين زائر
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
ياسر نجدي
ياسر نجدي

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها قيام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجولة إقليمية ناجحة، شملت دول مصر والأردن وتركيا، حيث لاقي الأمير الشاب ترحيبًا حارًا من زعماء تلك الدول.

كما شهد الأسبوع تتويج المنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم بكأس آسيا، في إنجاز كبير للكرة السعودية، فيما تشهد الجولة الأخيرة من الدوري السعودي صراعًا شرسًا بين الهلال والاتحاد على الظفر بلقبه، بعد تساوي نقاطهما في الأمتار الأخيرة.

وتخلل أحداث الأسبوع تكريم مطار جدة لموظف سعودي شجاع، بعد تمكنه من إنقاذ حياة ركاب طائرة من حريق كاد يلتهمها بالكامل، بينما واصل موسم جدة إبهار المتابعين، ورفد الاقتصادي المحلي بفرص العمل.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

جولة إقليمية ناجحة لولي العهد

شهد الأسبوع الماضي جولة إقليمية ناجحة لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بدأت بمصر مرورًا بالأردن واختتمت في تركيا وبحث خلالها ولي العهد مع قادة الدول الثلاث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية. وعكست الجولة رؤية سياسة سعودية حكيمة ترتكز على الحنكة والعقلانية.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
جولة إقليمية في وقت حرج.. زيارات ولي العهد تعيد رسم تحالفات المملكة بالمنطقة
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
بعد نهاية جولته.. "التليدي": جهود ولي العهد في دعم الاستقرار درس في العقلانية السعودية
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
مضامين جولة ولي العهد يؤطرها "الدوسري": فارقة وهذا أكثر ما يميزها

استقبال حافل لأمير الشباب

حظي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستقبال حافل من زعماء مصر والأردن وتركيا خلال جولته التي شهدت تقاربًا مع الحلفاء الإقليميين، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات.

ففي مصر استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي العهد عند سلم الطائرة تقديرًا واعتزازًا بقدومه، فيما فضل ملك الأردن قيادة سيارته بنفسه رفقة ولي العهد في لفتة أخوية، كما قلده قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني أردني، بينما في أنقرة اصطحب حرس الشرف التركي سيارة ولي العهد، وأطلقت 21 طلقة ترحيبية في مراسم رسمية مهيبة شهدها الرئيس التركي.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
بالصور والفيديو: احتفاء وتخطٍّ للبروتوكول.. هكذا استقبل السيسي ضيف مصر ولي العهد
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
شاهد بالفيديو: ملك الأردن يصطحب ولي العهد في سيارته الخاصة
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
بالصور.. هكذا استقبلت تركيا ضيفها الكبير.. 21 طلقة ترحيبية وفرقة خيالة مصاحبة لسيارة ولي العهد

شجاعة سعودي تنقذ طائرة

هب موظف سعودي بمطار جدة لإنقاذ قائد طائرة كاملة وركابها من حريق كاد يؤدي إلى تحطمها بعد التدخل السريع والبطولي له؛ وذلك فور رؤيته لاشتعال النيران فجأة بعجلاتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط.

وتلقى الموظف الشجاع تكريمًا؛ وذلك لشجاعته، وتجاوبه، وتصرفه السريع الذي أسهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
تكريم موظف سعودي في مطار جدة أنقذ طائرة كاملة وركابها من حريق مفاجئ

الأولمبي السعودي "فوق هام السحب"

تمكن منتخب السعودي الأولمبي "تحت 23 عامًا" لكرة القدم من الفوز بلقب بطولة كأس آسيا 2022، وذلك على حساب نظيره الأوزبكي. وحسم الأخضر السعودي اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن هزم نظيره الأوزبكي بنتيجة 2 / 0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على أرض ملعب بونيودكور في طشقند.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
على حساب الأوزبكي.. الأولمبي السعودي "فوق هام السحب".. توج بكأس آسيا

"توكلنا" وجائزة جديدة

حصلت منظومة "توكلنا" في تأكيد جديد لريادة المملكة تقنيًا ورقميًا على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة كوفيد-19، وذلك في الحفل الذي أقامته الأمم المتحدة افتراضيًا ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
منظومة "توكلنا" تحصُد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022

موسم جدة يواصل الإبهار

واصل موسم جدة إبهار المتابعين بعددٍ من الفعاليات الترفيهية، وتخطي عدد زائريه حاجز 5 ملايين زائر.

كما أكّد عددٌ من الاقتصاديين، أن الموسم أوجد حراكًا اقتصاديًا ضخمًا في مدينة جدة، وأسهم في إنعاش قطاعات الإيواء والتجزئة والمطاعم والطيران والنقل الترددي والخدمات اللوجستية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحوا أن موسم جدة أثبت قدرة الشركات السعودية على إدارة وتشغيل وتنفيذ المشروعات الترفيهية العملاقة في أوقات قياسية من خلال توفير 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي من خلال 519 شركة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
"موسم جدة" يكسر رقماً قياسياً جديداً ويحقق أكثر من 5 ملايين زائر
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
74 ألف وظيفة وعوائد للشركات.. مختصون: موسم جدة أوجد حراكاً اقتصادياً
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
أكبر مدينة ألعاب متنقلة.. شاهد كيف يعزز موسم جدة تعليم الأطفال بالترفيه
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
شاهد.. "جدار العجائب" لوحة سينمائية تبهر زوار "موسم جدة"

الدوري يشتعل.. من يحصده؟

اشتعل الدوري قبيل نهايته بجولة واحدة فقط، بعد أن تمكن الهلال من الانتصار على مستضيفه الفتح، في الوقت الذي انتصر فيه اتحاد جدة على نظيره الاتفاق؛ ليتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ64 نقطة لكلٍ منهما، ويتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
"الهلال" لا يترك الفرص.. قاب قوسين أو أدنى من التتويج بعد اكتساح "الفتح" و"الشباب" يفقد "السوبر"
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
تأخر بهدف فانتفض بثلاثية.. الاتحاد يسير نحو لقب الدوري (كدا.. كدا)

"فيفا" يعتمد الاتحاد السعودي في تقنية الفيديو

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ، وذلك بعد النجاح في تطبيق التقنية محليًا للموسم الثالث على التوالي.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة ناجحة لولي العهد.. وشجاعة سعودي تُنقذ طائرة.. والدوري يشتعل بين الزعيم والعميد
في تقنية حكم الفيديو المساعد.. الفيفا يعتمد الاتحاد السعودي ضمن الاتحادات الخبيرة

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