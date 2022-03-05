موجز "سبق" الأسبوعي: حديث لافت لولي العهد.. ولا لقيود "كورونا" بعد اليوم.. وآبار خير جديدة في السعودية

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة: إنه تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلومترًا جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون-1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "شهاب" للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلومترًا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب-1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضًا على بعد 120 كيلومترًا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة-2 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير التقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بُعد 71 كيلومترًا جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر-1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.