موجز "سبق" الأسبوعي: حديث لافت لولي العهد.. ولا لقيود "كورونا" بعد اليوم.. وآبار خير جديدة في السعودية

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها إجراء مجلة "أتلانتك" الأمريكية حوارًا شاملاً مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شدد فيه على الكثير من المضامين، ومنها عدم قدرة أي قوة على المساس برؤية 2030، أو إفشالها، كما تطرق الحديث إلى المشروعات السعودية اللافتة الإبداعية غير المنسوخة. فيما أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة عن نجاح "أرامكو" في اكتشاف عددٍ من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وفيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، فقد أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية رفع تلك الإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من تاريخه.
كما شهد الأسبوع تصاعد حدة الحرب الروسية الأوكرانية، فيما فرضت عددًا من الدول والمؤسسات الغربية جملة من العقوبات الاقتصادية والرياضية؛ لردع موسكو، فيما أثارت الخطوة تساؤلات حول مدى ازدواجية التعامل الغربي مع قضايا الصراع الدولي المختلفة.
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حوار شامل مع مجلة "أتلانتك" الأمريكية تفرد واستقلالية نموذج التطور الحالي الذي تشهده السعودية، لافتًا إلى أن السعودية لا تحاول أن تكون مثل أي دولة أخرى، بل تسعى إلى التطور بناء على ما لديها من مقومات اقتصادية وثقافية. وأوضح أن المملكة لا تقلل من أهمية معتقداتها؛ لأنها تمثل روحها وهي دولة قائمة على الإسلام والثقافة السعودية، وكشف ولي العهد عن أن هناك العديد من الناس الذين يريدون إفشال "رؤية 2030"، ولكنهم لن يستطيعوا المساس به، ولن يفشل أبدًا، ولا يوجد شخص على هذا الكوكب يمتلك القوة لإفشاله، مبينًا أن السعودية ليست دولة صغيرة، فهي من ضمن دول مجموعة العشرين، وأسرع البلدان نموًا في العالم.
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة، ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من قِبل القيادة الرشيدة، وتضافُر الجهود الوطنية الفعَّالة من الجهات كافة، والتقدُّم ـ ولله الحمد ـ في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نِسَب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.. فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من تاريخه.
وأكد المصدر أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا).
تمكنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بفضل الله، من اكتشاف عددٍ من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة: إنه تم اكتشاف حقل "شدون" للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلومترًا جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون-1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "شهاب" للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلومترًا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب-1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضًا على بعد 120 كيلومترًا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة-2 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات، وتم كذلك اكتشاف حقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير التقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بُعد 71 كيلومترًا جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر-1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء "تروجينا" الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.
وسيُسهم مشروع "تروجينا" في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر توفير منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة. وستشكل "تروجينا" إضافة مهمة ونوعية للمشروعات السياحية في المنطقة انطلاقًا من الاستثمار الأمثل للتنوع الجغرافي والبيئي لمختلف مناطق المملكة وفق رؤى عصرية متقدمة، وبما يُسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستفادة من الثروات الطبيعية وتنميتها وحفظها للأجيال القادمة.
تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الاثنين الماضي، الحفل التكريمي الذي أقامته المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" لتكريم المحسنين.
وتجاوزت إجمالي التبرعات في منصة إحسان المليار و300 مليون ريال جاءت عبر عمليات تبرع تجاوزت 19 مليون عملية ينتفع منها ما يزيد على ثلاثة ملايين مستفيد، وغطت أكثر من 8200 فرصة تبرع اجتماعية، وتعليمية، وصحية، وسكنية، وغذائية، وإغاثية.
أثار تقريرٌ مطوّل نشرته مجلة فوربس الأمريكية، صدمة واسعة في أوساط مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تضمن عددًا من الشهادات لعاملين في شركات مراقبة سرية، تكشف أن خصوصية مستخدمي منصات مثل جوجل وفيس بوك وواتساب وسناب شات، عرضة للتجسس، عبر شركات مراقبة سرية تتعاقد معها الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت دول غربية عدة حزمة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية. فقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية.
كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتهدف العقوبات إلى الإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.
طالت العديد من مزاعم العنصرية الغرب وأوكرانيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتشرت مزاعم طلاب عرب وأفارقة، تفيد بتعرُّضهم للعنصرية، والفصل العنصري من قوات الأمن الأوكرانية، وذلك أثناء عبورهم الحدود الأوكرانية فرارًا من الحرب الدائرة في البلاد. كما انهالت التعليقات الساخطة، وتمت مشاركة مقاطع فيديو متحيزة على نطاق دولي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي؛ تندد ببث العديد من وسائل الإعلام الغربية آراء وُصفت بـ"العنصرية للغاية".
وتسببت العقوبات على روسيا، والموقف الغربي من الحرب الروسية الأوكرانية في عقد المقارنات بين الموقف الغربي المزدوج من تلك الحرب، ومن القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، ومن الحروب في الشرق الأوسط، فيما سرد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، العديد من الأمثلة التي تؤكّد نفاق الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
شهد الأسبوع الماضي عددًا من عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث نفذ "التحالف" نحو 40 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة ومأرب، كما استطاع تدمير ما يقرب من 28 آلية عسكرية، فضلاً عن الخسائر البشرية التي تكبدتها الميليشيا الحوثية.