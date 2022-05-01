موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يشهد ختم القرآن بمكة.. وإنسانية ودبلوماسية العلاقات الخارجية حاضرة.. وبدء "استمطار السُّحب"

عاشت المملكة الأسبوع الماضي حراكًا غير مسبوق على مستوى السياسة الخارجية أو الشؤون الداخلية، فمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إطلاق الأسرى الحوثيين، تتجلى الإنسانية السعودية ودورها القيادي، إلى جانب حرب الفساد التي تتجدد كل وقت لتثبت عزم القيادة على اجتثاث هذا السرطان الذي أنهك الاقتصاد وشل التنمية، كيف لا ونحن نحتفل بذكرى خمس سنوات على مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد -حفظه الله- وهو قائد هذه المعركة، مستذكرين ما حققته جهوده من خفض معدلات البطالة وتسريع عجلة الاقتصاد.
وهذا اليوم السبت كان الحديث الصاخب هي التوقعات السنوية حول اكتمال شهر رمضان يوم غدٍ أو إعلان مشاهدة هلال شوال، حتى أعلن الديوان الملكي أن يوم غد هو المكمل لرمضان.
وعلى المستوى الدولي وجوانب التقنية وصفقات الاستحواذ، شغل الكثيرين امتلاك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لـ"تويتر" بصفقة قدرها 44 مليار دولار.
وحول البيئة كان العنوان الأكبر هو بدء أول عملية استمطار شملت ثلاث مناطق كمرحلة أولى، كما لا ننسى ابتهاج الأسر الضمانية بمكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-.
أعلن الديوان الملكي عن قرار المحكمة العليا بشأن موعد دخول شهر شوال، حيث نص القرار على أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك.. ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
أدى خادم الحرمين الشريفين صلاة التراويح في مكة المكرمة، وشهد ختم القرآن ليلة 29 من شهر رمضان.
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بدء تدشين العمليات التشغيلية لبرنامج استمطار السحب، وانطلاق أولى الطلعات الجوية للاستمطار على أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية إبرام اتفاقية مع شركة لوسد لشراء مركبات كهربائية، بحد أدنى 50 ألف مركبة، وحد أعلى 100 ألف مركبة، خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها؛ ليكون صديقًا للبيئة.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
نجح شقيقان عشرينيان في استخدام صهريج وإنقاذ مواطن ستيني وأغنامه من الغرق في سيول مركز وراخ بمحافظة العقيق، بعد تعطل مركبته وازدياد تدفق السيل.
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح (163) أسيرًا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية وامتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة.
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 189 متهمًا، فيما أوقفت 43 متهمًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه.
أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اعتبرت مجموعة من الخبراء والاقتصاديين، الإنجازات المبهرة والمتلاحقة التي حققها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أكبر محفز للسعوديين للاحتفال بقائدهم الملهم في ذكرى البيعة الخامسة التي تصادف 26 رمضان (27 إبريل 2022)، واتفقوا على أنه نجح في فترة قصيرة في أن يحقق آمالاً وأحلامًا كبيرة بعدما ضاعف الإنتاج المحلي ورفع معدلات التوظيف وأنعش الاقتصاد السعودي، ليكون أحد أهم الاقتصادات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت شركة تويتر المدرجة في بورصة نيويورك، أنها أبرمت اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قِبل كيان مملوك بالكامل من قِبل "إيلون ماسك"، مقابل 54.20 دولار أمريكي للسهم الواحد نقدًا، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.