موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يشهد ختم القرآن بمكة.. وإنسانية ودبلوماسية العلاقات الخارجية حاضرة.. وبدء "استمطار السُّحب"

عاشت المملكة الأسبوع الماضي حراكًا غير مسبوق على مستوى السياسة الخارجية أو الشؤون الداخلية، فمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إطلاق الأسرى الحوثيين، تتجلى الإنسانية السعودية ودورها القيادي، إلى جانب حرب الفساد التي تتجدد كل وقت لتثبت عزم القيادة على اجتثاث هذا السرطان الذي أنهك الاقتصاد وشل التنمية، كيف لا ونحن نحتفل بذكرى خمس سنوات على مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد -حفظه الله- وهو قائد هذه المعركة، مستذكرين ما حققته جهوده من خفض معدلات البطالة وتسريع عجلة الاقتصاد.