موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يُهنئ الشعب.. ارتفاع النفط.. تكدُّس المعتمرين بمطار جدة.. واستئناف الدراسة بعد 16 يومًا

تصدرت أخبار عيد الفطر المبارك أحداث الأسبوع الماضي، بداية من صلاة العيد، مرورًا بتوجيه التهنئة من خادم الحرمين الشريفين إلى الأمتين العربية والإسلامية والشعب السعودي، وصولاً إلى نجاح الزيارات إلى الحرمين الشريفين.
وتضمنت أحداث الأسبوع، قرار خادم الحرمين الشريفين إنشاء هيئتين لتطوير الأحساء والطائف، واستئناف الدراسة بعد إجازة العيد، وارتفاع أسعار النفط، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة.
كما تضمنت الأحداث أيضًا أزمة تكدس زوار الحرمين الشريفين في مطار الملك عبد العزيز، انطلاق فعاليات موسم الترفيه في جدة، وقيام زوج بقتل زوجته في أول أيام عيد الفطر أمام طفليهما..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.
جاء ذلك حرصًا من القيادة على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتضمنت البرقيات الدعوات للمولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال حفظه الله في تغريدة من حسابه على تويتر: "نحمد الله أنْ أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما أتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".
أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله في مكة المكرمة صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
أمر ملكي: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاءه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
أمر ملكي: إنشاء هيئة لتطوير الطائف. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاءه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة
أمر ملكي: إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء من منصبه
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظًا للأحساء بالمرتبة الممتازة
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظًا لجدة بالمرتبة الممتازة
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ. وقال خادم الحرمين: "يسرنا أن نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام، فكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم العيد ونحن نرفل بثياب الأمن والأمان والصحة والسعادة، كما نسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلدان العالم من كل شرٍ ومكروه".
أعلن "التحالف " عن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرًا من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.
وقال "التحالف": المبادرة السعودية جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام ونثمن جهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى.
يستأنف الطلاب والطالبات اليوم الأحد 7 شوال الجاري الدراسة، خلال ما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثالث والأخير لهذا العام الدراسي 1443/ 2022.
ومن المقرر أن تستمر الدراسة في هذا الفصل حتى نهاية شهر ذي القعدة بواقع 35 يومًا دراسيًا، منها 15 يومًا دراسيًا في شوال و20 يومًا دراسيًا في ذي القعدة.
وستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة المقبل، الموافق 30 يونيو 2022.
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات وتحذيرات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والقصيم والرياض والشمالية.
وأوضح المركز في تحذير للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار عواصف رملية تتسبب في انعدام للرؤية الأفقية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا أحمر لمنطقة الحدود الشمالية، من حالة عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتتواصل حتى الثانية ظهرًا، وتشمل العويقلية ورفحاء.
تصدّر وسم مطار الملك عبدالعزيز الترند في تويتر؛ وذلك إثر التكدس الذي حصل بمطار الملك عبدالعزيز بجدة للمسافرين العائدين من العمرة صاحَبه إلغاء رحلات كانت من المقرر أن تقل هؤلاء المعتمرين إلى بلادهم حيث اتخذوا من الأرصفة مقرًا لهم.
واعتبر مغردون ما حصل سوءًا في إدارة الأزمة، مطالبين باتخاذ حلول عاجلة، وألا تمر هذه الحادثة دون اتخاذ إجراء مناسب.
بعد وقت قصير على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي، إلى حظر واردات النفط الروسي، في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، قفزت أسعار النفط صباح الأربعاء بحدود 3 دولارات للخامين القياسيين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات ليصل سعر البرميل إلى 107.97 دولارات، فيما قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي القياسي، خام غرب تكساس الوسيط، 3 دولارات أيضًا ليستقر سعر البرميل عند 105.41 دولارات.
فتحت السلطات الأمنية في منطقة عسير، ملف التحقيق في قيام مواطن بقتل زوجته أمام طفليْها بطلق ناري من مسدسٍ، عصر أول أيام العيد بمحافظة رجال ألمع؛ على إثر خلاف بينهما.
وتفصيلاً: أقدَمَ مواطن بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير عصر أول أمس (عيد الفطر المبارك) على قتل زوجته أمام نظر طفليْها، بمسدس استخدمه في جريمته على إثر خلافات أسرية بينهما دفعته لذلك.
أعلنت السفارة السعودية في سيول، أن السلطات الكورية رفعت التعليق عن دخول المواطنين السعوديين إلى أراضيها دون تأشيرة لمدة 30 يومًا كحد أقصى؛ ابتداءً من 1 مايو الحالي.
ودعت السفارة، في تغريدات على "تويتر"، مواطنيها إلى اتباع عدة تعليمات قبل السفر: الدخول إلى موقع "K-ETA" الإلكتروني أو تطبيقه للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة.
وأشارت إلى ضرورة الدخول أيضًا إلى موقع "Q-CODE"، وتعبئة البيانات المطلوبة؛ من ضمنها إرفاق نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم.
أبدى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ارتياحه لنتائج زيارة المملكة بعد تلبيته دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الرئيس التركي في تصريح له: إن البلدين اتفقا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.
وكشف الرئيس أردوغان عن بحثه وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الموضوعات المطروحة على الأجندة بين البلدين، وبحث الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها من أجل تطوير العلاقات التركية السعودية.
تنطلق أول أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات موسم جدة 2022 في نسخته الثانية بـ"جدة آرت بروميناد"؛ وذلك في حفل كبير يستمر لمدة 3 أيام متتابعة، يشهد العديد من العروض المنوعة.
ويشهد حفل الافتتاح الذي يُقام في الواجهة البحرية بجدة عروضًا متنوعة لـ"الدرونز" خلال أول يوم من الافتتاح، فيما ستنير الألعاب النارية سماء جدة خلال ليالي عيد الفطر المبارك وتستمر يوميًا لمدة شهرين.
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك بتضافر الجهود في مختلف إداراتها ومنسوبيها والجهات المشاركة والمتطوعين من مختلف القطاعات وتكامل الخدمات المقدمة لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.
وحرصت وكالة شؤون المسجد النبوي على تكثيف جهودها وأعمالها وخصوصًا في العشر الأواخر وليلتي 27 و29، وما شهده المسجد النبوي من كثافة المصلين لإدراك الليالي الفضيلة وليلة ختم القرآن، وعملت على توفير الخدمات كافة للمصلين لتعينهم على أداء عباداتهم بكل يسرٍ وسهولة، في أجواءٍ روحانية يحفّها الأمن والأمان.