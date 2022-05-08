موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يُهنئ الشعب.. ارتفاع النفط.. تكدُّس المعتمرين بمطار جدة.. واستئناف الدراسة بعد 16 يومًا

ومن المقرر أن تستمر الدراسة في هذا الفصل حتى نهاية شهر ذي القعدة بواقع 35 يومًا دراسيًا، منها 15 يومًا دراسيًا في شوال و20 يومًا دراسيًا في ذي القعدة.