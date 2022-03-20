موجز "سبق" الأسبوعي: فرحة وتفاعل كبير بمغادرة الملك المستشفى.. وولي العهد يُطلق استراتيجية صندوق التنمية.. و"بياع الخبل" يعود

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. منها قضية إيقاف كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات (يعمل حاليًا موظفًا بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على صكوك عدة بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ 360 ألف ريال وإيقاف رجل أعمال؛ لتقديمه مبلغ 500 ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضيًا سابقًا (موقوفًا بقضية أخرى)؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية.