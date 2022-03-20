موجز "سبق" الأسبوعي: فرحة وتفاعل كبير بمغادرة الملك المستشفى.. وولي العهد يُطلق استراتيجية صندوق التنمية.. و"بياع الخبل" يعود

في تفاعل كبير؛ حظي خبر سلامة الفحوص التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باهتمام واسع محليًا ودوليًا، وتسابق المواطنون والمسؤولون ورؤساء الدول إلى تهنئة قائد الأمة بمغادرة المستشفى.
وكان هذا الخبر، ضمن حزمة أخبار رصدتها "سبق" الأسبوع الماضي، ونالت اهتمام قرائها، ومنها: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات، وقرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، وإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستراتيجية صندوق التنمية الوطني، وتشديد سموه على موقف المملكة الداعم لكل الجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بين روسيا وأوكرانيا بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية.
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى -حفظه الله- بعض الفحوص الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع -حفظه الله- عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ومتّعه بالصحة والعافية.
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، حيث أطلع -حفظه الله- المجلس على فحوى المباحثات مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.
وتناول المجلس مجمل المحادثات بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول، والرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وأعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني حول الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.
صَدَرَت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.
وثمَّن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبد الله الجدعان، عاليًا هذه الموافقة الكريمة التي تجسِّد اهتمام القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بكل ما يخدم المواطنين، منوِّهًا بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387م؛ بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط.
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله-، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، والتي تهدف أن يكون الصندوق ممكنًا محوريًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.
وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. كما جرى بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث شدد سمو ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكل الجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لجميع الجهود لوقف العمليات العسكرية.
صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. منها قضية إيقاف كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات (يعمل حاليًا موظفًا بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على صكوك عدة بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ 360 ألف ريال وإيقاف رجل أعمال؛ لتقديمه مبلغ 500 ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضيًا سابقًا (موقوفًا بقضية أخرى)؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أن مشاورات يمنية - يمنية برعاية المجلس ستعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس وحتى 7 إبريل 2022م، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عمليات في مأرب وصعدة أسفرت عن تدمير تسع آليات، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي.
وقال التحالف إنه نفذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا في كل من مأرب وصعدة على مدار الـ 24 ساعة.
تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويستعد الأخضر في شهر مارس الحالي لخوض الجولتَيْن التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي.
وستُقام المواجهة على ملعب الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
كشف تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، عن أن عدد زوَّار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 14 مليون زائر حتى الآن.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمدونة وسائل التواصل "تويتر"، تضمنت مقطع فيديو مصوَّرًا من تنفيذ الهيئة العامة للترفيه، وذلك في وقت حقق فيه الموسم قوة شرائية كبيرة في عددٍ من فعالياته المتنوعة الموزعة على أنحاء العاصمة الرياض.
واصلت المملكة تقدمها على مستوى العالم في مؤشر السعادة لعام 2022م، وفقًا للتقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة الذي يقيس سنويًا مؤشرات السعادة لنحو 156 دولة حول العالم، معززة مكانتها على مستوى العالم، إذ حققت المرتبة 25 على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا عالميًا، وكانت المملكة حققت المرتبة 26 عالميًا في تقرير 2021م.
ارتفع سعر خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة، بنسبة 0.46 %، ليُتداول عند 107.13 دولار أمريكية للبرميل لعقود شهر مايو.
وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.85 %، لعقود شهر إبريل، ليصل سعره إلى 103.86 دولار للبرميل.
أعلنت وزارة الصحة، أمس عن تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 749471 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 128 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 731959 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9027 حالة وفاة، كاشفة عن أن عدد الحالات الحرجة 212 حالة.
توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يبقى الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة، بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة.
وقال المركز إن السماء ستكون غائمة جزئيًا، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
تم تحديد يوم غد الأحدٍ بداية تطبيق نظام الانضباط الوظيفي، حيث نصت المادة الـ 25 من النظام على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره، ونُشر النظام في 17 صفر 1443 هـ.
وعن النظام ومواده، قال المستشار ماجد زيد الفياض: "تبذل الدولة جهودًا بارزة في تحديث وتطوير الأنظمة لتحقيق المصلحة العامة، وحماية المواطن ومصالحه، والعمل على تنمية المجتمع، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م التي يتابعها صاحب السمو الملكي ولي العهد (حفظه الله) وفق استراتيجية ملموسة واضحة الأهداف والمعالم".
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2021م، وبحسب هذه النشرة؛ فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.7 %) مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020م، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021م ارتفاعًا بنسبة (3.2 %) مقارنةً بالعام السابق 2020م.
أكّدت وزارة التعليم استئناف الدراسة حضوريًا بشكلٍ كامل لجميع المراحل في الفصل الدراسي الثالث، وإلغاء المجموعات (أ) و(ب) وإلغاء التباعد بين الطلبة.
وأوضحت الوزارة في انفوجرافيك نشرته على حسابها في "تويتر"، أنه ستتم العودة للاصطفاف الصباحي، وعودة الإذاعة المدرسية، وممارسة الرياضة البدنية، مبيّنة أنه ستتم العودة للأنشطة اللاصفيّة، كما سيعود المقصف.
انتزع فريق الهلال الأول لكرة القدم وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من فم النصر؛ بعد أن أسقط ضيفه الأهلي بنتيجة 4 / 2 في اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الـ25 من دوري المحترفين، واستمر في مطاردة الاتحاد المتصدر بعد فوزه على الحزم بجدة.
أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن أولى موجات البرد تكون في موسم الخريف، والعامة يسمونه "مصفري" لصفرة وجه السماء من الغبار وصفرة الأجساد من كثرة الأمراض، وهذا يكون في أول أكتوبر، وشدة البرد في موسم الأزيرق لزرقة السماء من الصفاء وزرقة الأجساد من البرد، ويكون أول يناير.
وأضاف الزعاق أن آخر البرد يكون "بياع الخبل عباته"، والعرب يسمونها: الأيام النحسات، وهي الأيام التي أهلك الله بها قوم عاد، وتتسم برياحها العاتية.
وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن البرد المعاش الآن يسمى عند البادية ببرد "بياع الخبل عباته"، وعند الزراع: "الكالف عباته"، وعند العرب القدماء تسمى بـ"أيام الحسوم"؛ كونها تحسم الشتاء من الربيع ولا يزرع فيها شيء، وبردها مهلك على الحرث والنسل إذا تمكن، وأهل الشام يقولون: "ما حلال بيدوم إلا بعد الحسوم".