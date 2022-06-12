موجز "سبق" الأسبوعي.. نفي إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس بالهوية الوطنية.. وتحذير من حملات الحج الوهمية

استمرارًا لنهجها المهني في نقل الأحداث الجارية بدقة وموضوعية ومصداقية، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية متابعيها في أجواء كل ما تمخض عنه الأسبوع الماضي من أحداث مهمة من بينها، إقرار تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية شملت أربع مواد، ونفي الأحوال المدنية ما جرى تداوله عن إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية، وبدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة بجدة بمبلغ مليار ريال، على أن تصرف التعويضات لباقي المواطنين تباعًا على عدة مراحل، وتصنيف 16 فردًا وكيانًا على لائحة الإرهاب، منع المشاهير غير السعوديين المخالفين لنظام العمل من الإعلان في وسائل التواصل، بعد رصد معلنين غير سعوديين مخالفين لنظام العمل وقواعد الوافدين ودون تراخيص.
ومن الأحداث المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لمتابعيها أيضًا، تحذّير وزارة الحج والعمرة، من حسابات وأشخاص وهميين يدّعون تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة وبأسعار زهيدة، وتوزيع شركة أرامكو عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين، الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين، وقفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في العام 2023، واستقبال أولى الرحلات لطلائع ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، ورفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا، وبدء تطبيق مراجعة أسعار الغاز والكيروسين.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان لجنة الأحياء العشوائية بجدة، بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة بمبلغ مليار ريال، على أن تصرف التعويضات لباقي المواطنين تباعًا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة، بينما استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أولى الرحلات لطلائع ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، والقادمة من جمهورية بنجلاديش، وشهدت إجراءات الدخول، سهولةً واضحةً وسط وجود لكل الجهات المعنية للتسهيل على ضيوف الرحمن.
وصنفت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة، الاثنين، عدد 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة، واشتملت الأسماء المستهدفة على 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وجماعتين إرهابيتين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار)، وتتزامن هذه التصنيفات مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وقد استهدفت خلالها الدول الأعضاء في المركز حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية للدول الأعضاء، فيما أفاد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتجاوز أعداد المستفيدين من خدمات التوجيه والإرشاد المهني المقدمة عبر بوابة "سبل" https://subol.sa، أكثر من 333 ألف مستفيد؛ وذلك من بداية العام الجاري 2022 وحتى الآن، بينما تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.
وقرّر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أن يُعامل الموظف برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازة الأبوة، والموظفة برتبة عسكرية فيما يتعلق بإجازات: الوضع، وعدة الوفاة، والأمومة، والموظف والموظفة برتب عسكرية فيما يتعلق بإجازتي: المرافقة لغرض العلاج، والوفاة، معاملة الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، ووافق المجلس على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، فيما أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع منع المشاهير غير السعوديين المخالفين لنظام العمل من الإعلان في وسائل التواصل، بعد رصد معلنين غير سعوديين مخالفين لنظام العمل وقواعد الوافدين ودون تراخيص.
وأكدت وكالة "موديز" في تقريرها الائتماني، الأربعاء، تصنيفها للمملكة عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت الوكالة التصنيف إلى استمرار الحكومة السعودية في تطوير السياسة المالية، والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط؛ ما يوضح التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة، والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وحذّرت وزارة الحج والعمرة، الخميس، من حسابات وأشخاص وهميين يدّعون تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة وبأسعار زهيدة، مؤكدةً أن التقديم للحج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق "اعتمرنا" ومن خلال التسجيل عبر الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa/ ، وبيّنت الوزارة أنها رصدت العديد من الحسابات الوهمية، وأرقام التواصل المُضللة لأشخاص يدعون تقديمهم لخدمات الحج، ويطلبون البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص، وفيما أعلنت شركة أرامكو السعودية، توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين، الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين، وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية في الاجتماع الأول المنعقد الخميس 12 مايو 2022، قفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في العام 2023 بزيادة 7 جامعات عن التصنيف الصادر للعام 2019، حيث كان عدد الجامعات السعودية في حينه 9 جامعات.
وأقر وزير الداخلية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، التعديلات الجديدة التي شملت 4 مواد من بينها المادة 17 التي نصت على أن تكون الصورة الشخصية والملتقطة في الأنظمة الآلية، التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، على أن تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بتلك الصور لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة، بينما نفت الأحوال المدنية عبر صفحة المستفيدين ما جرى تداوله عن إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية، بعد إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية، السبت، أن تطبيق تعديل أسعار منتجَي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 12 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 11 يونيو 2022م. فيما أفاد حساب العناية بالعملاء التابع لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عبر حسابه في "تويتر" بأن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع، بينما أغلقت وزارة الحج والعمرة فترة التسجيل لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين؛ لتبدأ فترة إشعار المرشحين وانتهاء القرعة.