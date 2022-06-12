موجز "سبق" الأسبوعي.. نفي إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس بالهوية الوطنية.. وتحذير من حملات الحج الوهمية

وأقر وزير الداخلية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، التعديلات الجديدة التي شملت 4 مواد من بينها المادة 17 التي نصت على أن تكون الصورة الشخصية والملتقطة في الأنظمة الآلية، التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، على أن تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بتلك الصور لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة، بينما نفت الأحوال المدنية عبر صفحة المستفيدين ما جرى تداوله عن إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية، بعد إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.