موجز "سبق" الأسبوعي .. ولي العهد يستقبل أبطال "آيسف" ويدشن "المجمع الملكي للفنون".. وتطورات جديدة للجدري

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصلت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كافة تفاصيل تلك الأحداث، كان أبرزها ما يلي:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال هذا الأسبوع، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.
وعبّر سمو ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.
أعلن مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- عن إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مربع.
ويُعد المجمع الملكي للفنون أحد أهم معالم مشروع حديقة الملك سلمان، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في 19 مارس 2019، بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد.
قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
حقق الطلبة المشاركون في معرض "آيتكس 2022" الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، 13 جائزة عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية؛ وذلك بدولة ماليزيا؛ حيث يأتي الإنجاز استمرارًا لنجاحات مشاركة المملكة العربية السعودية دوليًّا.
اتهمت روسيا، يوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بنشر جدري القردة حول العالم، مطالبة بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن.
وطالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل 4 مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل تنشط في نيجيريا.
علمت "سبق" من مصادرها أنه تم إحالة ثلاثة مسؤولين وطبيب، تابعين لمنشأة طبية، خاصة للنيابة العامة بمحافظة جدة؛ للتحقيق معهم بتهمة استعمال محررات مزورة مضللة للجهات القضائية في قضية مواطن تَعرض لخطأ طبي دمّر مستقبله وتسبب في فقد وظيفته وأدخله في ديون مالية.
أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن تغريم مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بغرامة قيمتها 400.000 ريال.
وتفصيلًا فقد أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عن فرض غرامة مالية على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اعتمادها زيًّا مخصصًا لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ويبدأ الالتزام به من تاريخ 13 ذي الحجة 1443هـ.
ووفق إعلان الهيئة؛ فعلى السائقين (الرجال) أن يلتزموا بلبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل؛ فيما يُشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي، وبنطال وحزام أسـود، إضافة إلى وضع بطاقة التعريف، كما يمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية في المملكة بنسبة 29.4% في الربع الأول من عام 2022م، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021م؛ حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال؛ بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليارات ريال وبنسبة 5.4%.
أجّلت محكمة الاستئناف بباريس النظر في الدعوى المرفوعة من المحامي السعودي المتطوع ضد مجلة "شارلي أبدو" الفرنسية المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- وقررت شهر يناير المقبل موعدًا جديدًا للنظر في القضية.