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موجز "سبق" الأسبوعي .. ولي العهد يستقبل أبطال "آيسف" ويدشن "المجمع الملكي للفنون".. وتطورات جديدة للجدري

ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بـ29.4%.. و"زي مخصص" لسائقي الأجرة.. و"الإعلام المرئي" تُغَرّم مواطنتين
موجز "سبق" الأسبوعي .. ولي العهد يستقبل أبطال "آيسف" ويدشن "المجمع الملكي للفنون".. وتطورات جديدة للجدري
ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
محمد حضاض
محمد حضاض

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصلت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كافة تفاصيل تلك الأحداث، كان أبرزها ما يلي:

ولي العهد يستقبل وفد مؤسسة "موهبة" والطلبة الفائزين في معرض آيسف 2022م

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال هذا الأسبوع، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وعبّر سمو ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
ولي العهد يستقبل وفد مؤسسة "موهبة" والطلبة الفائزين في معرض آيسف 2022م

برئاسة سمو ‫ولي العهد.. مجلس إدارة مؤسسة "حديقة الملك سلمان" يطلق مشروع "المجمع الملكي للفنون"

أعلن مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- عن إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مربع.

ويُعد المجمع الملكي للفنون أحد أهم معالم مشروع حديقة الملك سلمان، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في 19 مارس 2019، بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان يطلق مشروع المجمع الملكي للفنون

القبض على المعتدي بالضرب على "ممرضة المجاردة"

قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات المجاردة

إنجاز سعودي كبير.. 13 جائزة عالمية لتعليم ‫المملكة في "آيتكس" بماليزيا

حقق الطلبة المشاركون في معرض "آيتكس 2022" الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، 13 جائزة عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية؛ وذلك بدولة ماليزيا؛ حيث يأتي الإنجاز استمرارًا لنجاحات مشاركة المملكة العربية السعودية دوليًّا.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
إنجاز سعودي كبير.. 13 جائزة عالمية لتعليم المملكة في "آيتكس" بماليزيا

تطورات حذرة لجدري القردة وحمى الطماطم.. و"الصحة العالمية" تطمئن

اتهمت روسيا، يوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بنشر جدري القردة حول العالم، مطالبة بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن.

وطالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل 4 مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل تنشط في نيجيريا.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
قنبلة جديدة تطلقها روسيا.. أمريكا وراء جدري القردة: هنا مختبراتها فحققوا!
ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على تحور فيروس جدري القردة
ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
إليكم الجديد.. "إنفلونزا الطماطم" تتفشّى بين الأطفال في الهند

مصادر "سبق": إحالة 3 مسؤولين وطبيب بمنشأة طبية خاصة للنيابة بتهمة التزوير

علمت "سبق" من مصادرها أنه تم إحالة ثلاثة مسؤولين وطبيب، تابعين لمنشأة طبية، خاصة للنيابة العامة بمحافظة جدة؛ للتحقيق معهم بتهمة استعمال محررات مزورة مضللة للجهات القضائية في قضية مواطن تَعرض لخطأ طبي دمّر مستقبله وتسبب في فقد وظيفته وأدخله في ديون مالية.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
مصادر "سبق": إحالة 3 مسؤولين وطبيب بمنشأة طبية خاصة في جدة للنيابة بتهمة "التزوير"

بعد إساءتهما لإحدى الدول.. تغريم مواطنتين من "مشاهير التواصل" 400 ألف

أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن تغريم مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بغرامة قيمتها 400.000 ريال.

وتفصيلًا فقد أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عن فرض غرامة مالية على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
تغريم عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين بأكثر من 3 ملايين ريال

"النقل" تعتمد "زيًّا مخصصًا" لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اعتمادها زيًّا مخصصًا لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ويبدأ الالتزام به من تاريخ 13 ذي الحجة 1443هـ.

ووفق إعلان الهيئة؛ فعلى السائقين (الرجال) أن يلتزموا بلبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل؛ فيما يُشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي، وبنطال وحزام أسـود، إضافة إلى وضع بطاقة التعريف، كما يمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
"النقل" تعتمد "زيًّا مخصصًا" لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

‏77.8 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بنسبة 29.4%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية في المملكة بنسبة 29.4% في الربع الأول من عام 2022م، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021م؛ حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال؛ بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليارات ريال وبنسبة 5.4%.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
77.8 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بنسبة 29.4%

تأجيل محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. و"العتيبي": الجمعيات الفرنسية تجاهلتنا

أجّلت محكمة الاستئناف بباريس النظر في الدعوى المرفوعة من المحامي السعودي المتطوع ضد مجلة "شارلي أبدو" الفرنسية المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- وقررت شهر يناير المقبل موعدًا جديدًا للنظر في القضية.

ولي العهد يستقبل أبطال آيسف 2022
تأجيل محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. "العتيبي": الجمعيات الفرنسية تجاهلتنا
النيابة العامة
الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للإحصاء
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