موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يطلق "استراتيجية الابتعاث".. والمملكة تهزم "كورونا".. وتنفيذ حكم القتل في 81 إرهابيًّا

بمهنيتها المشهودة، وفي حلتها الجديدة، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية إلى الملايين من قرائها ومتابعيها، ما شهده الأسبوع الماضي من أحداث محلية ودولية منها، إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وموافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية، ورفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، بعد أن هبط منحنى حالات الإصابة بنسبة 95 في المائة، عما سجلته المملكة في الموجة الأخيرة، واقتراب أسعار النفط من أعلى مستوى لها على الإطلاق في سنة 2008؛ نتيجة للتداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق"، تنفيذ حكم القتل في 81 إرهابيًا ارتكبوا جرائم أمنية مروعة، وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة للوطن، وارتفاع سهم "أرامكو" أكثر من 3 في المائة، ووصول القيمة السوقية للشركة إلى نحو 9.2 تريليون ريال، وتسجيل معرض الدفاع العالمي عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي، وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بانطلاق معرض الدفاع العالمي بالرياض، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم وتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أدى جموع المصلين في المسجد الحرام، الصلاة دون تباعد جسدي؛ تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار في الإلزام بلبس الكمامة فيها، فيما أزيلت ملصقات التباعد، ووضع السجاد في أروقة المسجد الحرام وساحاته، من جهة أخرى، هبط منحنى حالات فيروس كورونا بنسبة 95 في المائة، عما سجلته المملكة في الموجة الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة للحالات الحرجة التي انخفضت بنسبة 62 في المائة، بينما وصل سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال إلى 140 دولارًا، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سُجل عند 147.50 دولارًا في أغسطس عام 2008.
ودشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتجول ولي العهد على مرافق المعرض، التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة تُمثل 42 دولة، كما أطلق ولي العهد استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تُسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، فيما ارتفع سهم شركة أرامكو أكثر من 3 في المائة، ولامس سعر السهم أعلى مستوى منذ الإدراج عند 46 ريالاً، وبارتفاع السهم وصلت القيمة السوقية لأرامكو إلى نحو 9.2 تريليون ريال، بما يعادل 2.45 تريليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، (الثلاثاء) على نظام الأحوال الشخصية، كما وافق على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووافق كذلك على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، وعن موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية، بيّن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساس للمجتمع، فيما وقعت وزارة الدفاع السعودية 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزًا لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال، خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وعقدت مجموعة عمل الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، اجتماعها بمقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وبحث الاجتماع أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة، فيما أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اختتام النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الذي سجل عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي، وفي السياق نفسه، أبرمت وزارة الدفاع 23 عقدًا مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار ريال، خلال فعاليات اليوم الرابع للمعرض، من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع حظر سفر المواطنين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلانديين بدخول السعودية.
وأفادت وزارة الحج والعمرة، الخميس، بإلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن، والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وبينما أعلن البنك المركزي "ساما" تمديد فترة برنامج التمويل المضمون "أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص"، مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2023، وجددت الجوازات السعودية التنبيه على أن تعليق السفر إلى 15 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا ما زال ساريًا، وهي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديمقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
وأدانت المملكة بشدة، الجمعة، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، مما تسبب في حريقٌ صغير تمت السيطرة عليه، ولم تترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته، فيما نفت وزارة الحج والعمرة، صحة ما أُشيع عن اكتمال حجوزات العمرة في شهر رمضان المبارك المقبل، مؤكدة أن تصاريح العمرة لا تزال متاحة، وأن حج هذا العام سيكون بأعداد كبيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، تنفيذ حكم القتل في 81 إرهابيًا اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله واستبدلوها بالضلال والإجرام، فيما استقبل صحن الطواف بالحرم المكي الشريف، حشودًا غفيرة لأداء مناسك العمرة، وقد أدى آلاف المعتمرين المناسك في راحة وسكينة.