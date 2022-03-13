موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يطلق "استراتيجية الابتعاث".. والمملكة تهزم "كورونا".. وتنفيذ حكم القتل في 81 إرهابيًّا

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بانطلاق معرض الدفاع العالمي بالرياض، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم وتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أدى جموع المصلين في المسجد الحرام، الصلاة دون تباعد جسدي؛ تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار في الإلزام بلبس الكمامة فيها، فيما أزيلت ملصقات التباعد، ووضع السجاد في أروقة ‫المسجد الحرام وساحاته، من جهة أخرى، هبط منحنى حالات فيروس كورونا بنسبة 95 في المائة، عما سجلته المملكة في الموجة الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة للحالات الحرجة التي انخفضت بنسبة 62 في المائة، بينما وصل سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال إلى 140 دولارًا، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سُجل عند 147.50 دولارًا في أغسطس عام 2008.