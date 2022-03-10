موجّه للإعلاميين.. هيئة حقوق الإنسان تُنظّم برنامجًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص

واطّلع المتدربون خلال يومي البرنامج على الأنظمة الوطنية والاتفاقيات والتدابير الدولية المتصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات التعرف على الضحايا ودور الإعلاميين في ذلك، وعلى استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة للتوعية بمكافحة هذه الجرائم، بالإضافة للأدوار التي تؤديها الإدارات الإعلامية في الجهات الحكومية في آلية الإحالة الوطنية، كما عُقدت حلقة نقاشية للتعاون المشترك في مجال التوعية بمكافحة هذه الجرائم.