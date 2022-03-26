موريتانيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة

أدانت موريتانيا بأشد العبارات تكرار الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المدنيين الأبرياء والمنشآت الاقتصادية بالمملكة.
وأفادت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بثته وكالة الأنباء الموريتانية اليوم بأن هذه الهجمات على مدينة جدة، قرب الحرم المكي الشريف، تمثل عملًا إرهابيًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم في أنحاء العالم.
وجددت موريتانيا في ذات البيان، تأكيد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لحقها المشروع في حماية أراضيها وفي ضمان استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة لصالح اقتصادات العالم.