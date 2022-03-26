موريتانيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة

وأفادت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بثته وكالة الأنباء الموريتانية اليوم بأن هذه الهجمات على مدينة جدة، قرب الحرم المكي الشريف، تمثل عملًا إرهابيًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم في أنحاء العالم.