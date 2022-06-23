موزعة على 8 بواخر.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن قمح

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لكافة موانئ المملكة، وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.