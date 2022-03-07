"موسم الرياض" يستقبل 13 مليون زائر.. منذ فبراير الماضي

وحقّق الموسم خلال الفترة الماضية جملة من المنجزات، في صور اكتملت فيها معادلة الخيارات الترفيهية، مثل كأس موسم الرياض للصقور، وكأس مارادونا، ومعرض المجوهرات النادرة، ومعرض الرياض للسيارات، ومعرض صُنِع في السعودية، ومعرض العطور، وافتتاح فعاليات جديدة ومتلاحقة في عدد من المناطق، أبرزها منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي تعد موقعًا باذخًا ومليئًا بخيارات الترفيه العالمية، فضلًا عن تسجيل 5 أرقام قياسية في الموسوعة العالمية جينيس.