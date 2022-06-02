موسم جدة .. إقبال متزايد يعكسه تلبية كافة رغبات السياح حول العالم

ويستقطب نادي جدة لليخوت يومياً العديد من الزوار الأجانب من عشاق المطاعم الفاخرة ومحبي العروض الموسيقية العالمية، والفعاليات البحرية، في حين يحرص بعض الزوار والسياح الأجانب على اقتناء العديد من الهدايا والمنتجات الشعبية الخاصة التي تعرض في متاجر جدة آرت بروميناد وشراء كل ما يرمز أو يمثل هوية مدينة جدة ومعالمها.