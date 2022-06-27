موسم جدة.. استثنائي في أرقامه ومؤشراته وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية

عاش زوار جدة على مدى 55 يوماً انقضت من موسم جدة حدثاً استثنائياً على كافة المستويات، حيث شهدوا خلاله العديد من قصص النجاح، ليكون واحدًا من أنجح المواسم التي شهدتها المنطقة، سواءً من ناحية الأرقام التي حققها أو من جهة المؤشرات التي أظهرها، أو على مستوى نتائجه الشاملة.
وعلى صعيد الزوار، تجاوزت أعداد زوار موسم جدة 5 ملايين زائر بينهم سياح وزوار من 129 دولة، شهدوا 2800 فعالية أوجدت 74 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما شهد الموسم تغطيات إعلامية واهتماماً واسعاً من كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تجاوز عدد الأخبار العالمية المنشورة عنه 11 ألف مادة خبرية بـ 26 لغة مختلفة وصلت إلى 68 دولة حول العالم وحظيت بأكثر من 250 مليون مشاهدة.
وتجاوزت نتائج الموسم حدود الترفيه والفعاليات؛ حيث انعكست تأثيراته على النواحي الاقتصادية والتنموية ويحدث حراكاً في عدة قطاعات، حيث ساهم في توطين 14 مهنة، كما تجاوز عدد العاملين فيه من المواطنين والمواطنات أكثر من 80% من مجموع العاملين.
واستطاع الموسم تحقيق الاستدامة والتنافسية والشمولية والتنوع في فعالياته وخياراته ليكتب قصة نجاح جديدة عاشتها جدة على مدى 55 يومًا انقضت من هذا الموسم، الذي يستعد ليطوي صفحاته بعد 5 أيام رسم فيها البسمة والسعادة على وجوده الجميع وكسر الأرقام القياسية وأحدث الأثر ونال رضا فئات المجتمع كافة.