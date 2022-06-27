موسم جدة.. استثنائي في أرقامه ومؤشراته وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية

عاش زوار جدة على مدى 55 يوماً انقضت من موسم جدة حدثاً استثنائياً على كافة المستويات، حيث شهدوا خلاله العديد من قصص النجاح، ليكون واحدًا من أنجح المواسم التي شهدتها المنطقة، سواءً من ناحية الأرقام التي حققها أو من جهة المؤشرات التي أظهرها، أو على مستوى نتائجه الشاملة.