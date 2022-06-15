"موسم جدة".. الإجازة المدرسية ترفع الإشغال الفندقي ودور الإيواء السياحي

وسجلت مناطق فعاليات موسم جدة، حضورًا مميزًا من الزوار تجاوز أربعة ملايين زائر، استمتعوا بالعروض المقدمة والبرامج الترفيهية والتجارب الجديدة الفريدة من نوعها على مستوى العالم.