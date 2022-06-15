"موسم جدة".. الإجازة المدرسية ترفع الإشغال الفندقي ودور الإيواء السياحي

انتعشت نسب الإشغال الفندقي ودور الإيواء السياحي خلال "موسم جدة"، بالتزامن مع بدء الإجازة المدرسية المطولة.
وتتواصل فعاليات الموسم واستقطابه للفعاليات والتجارب العالمية في مجال الترفيه والتي توفر خيارات متنوعة تُلبي رغبات الزوار من داخل المملكة وخارجها.
وسجلت مناطق فعاليات موسم جدة، حضورًا مميزًا من الزوار تجاوز أربعة ملايين زائر، استمتعوا بالعروض المقدمة والبرامج الترفيهية والتجارب الجديدة الفريدة من نوعها على مستوى العالم.
ويعكس حجم الإقبال المتزايد على مناطق فعاليات موسم جدة مكانتها السياحية والترفيهية والتاريخية المميزة وتنوع الخيارات فيها وتميز فعالياتها والتي جعلتها مقصدًا للسياح والزوار من مختلف دول العالم، وتلبية فعالياتها لمختلف الأعمار والأذواق.
كما تترجم أرقام الزوار المتصاعدة التقدم المحرز للمملكة في مجال صناعة الفعاليات والمعارض واجتذابها رؤوس الأموال والاستثمارات في هذا المجال، واستقطابها للتجارب والمعارض العالمية.