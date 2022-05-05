‬موسم جدة .. الزوار يوثقون العروض الحية والألعاب النارية بجوالاتهم

وعلى مدى 60 يومًا ستكون الألعاب النارية حاضرة في مناطق الفعاليات بالمزيد من العروض المشوقة والألوان الممتزجة ببعضها لتشكل لوحة بديعة من الجمال في سماء جدة في عرس فني بديع تشهده المدينة في موسمها الثاني.