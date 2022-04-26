موسم جدة.. بدء عروض الإبهار في سيرك "دو سوليه" أول أيام العيد

وتقدم فرق عالمية متخصصة من أكثر من 13 دولة لزوّار الموسم في هذه الفعالية المرتقبة العديد من التجارب الحماسية، وعروض النار المشوقة، وعروض العاصفة الورقية، وبالونات الهيليوم، على مدى شهر كامل، بدءاً من يوم العيد، حيث يتوقع أن تستقطب هذه العروض العديد من الزوار وعشاق السيرك، من مختلف دول العالم، بعدما تم الإعلان مؤخراً للجمهور عن مواعيد العروض طوال شهر مايو.