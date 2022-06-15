"موسم جدة": تمديد فعالياتِ حديقةِ الأمير ماجد حتى الأحد المقبل

أعلنت إدارةُ موسم جدة تمديدَ فعاليةِ حديقة الأمير ماجد إحدى مناطق الموسم حتى يوم الأحد المقبل 19 يونيو.
وتُقَدِّمُ حديقةُ الأمير ماجد عدداً من الفعاليات والعروض المتنوعة والحيَّة، وفعاليات ترفيهية للأطفال، ومتاجر للتسوق، ومنطقة كرنفال لعروض التحدي والألعاب، وتجربة بيت الرعب.
وشهدتْ حديقةُ الأمير ماجد عروضاً فنية أسبوعية جمعت بين ثقافات خمس دول عالمية "إندونيسيا- باكستان- الهند- بنجلاديش- الفلبين"، حيث قُدمت من خلالها أجمل العروض الخاصة بكل دولة.
وأحيا نجوم الفن من الدول الخمس حفلاتٍ غنائيةً واستعراضيةً ضمن فعاليات حديقة الأمير ماجد المقامة في موسم جدة 2022، وسط إقبال جماهيري كبير، أخذ الزوار في رحلة معرفية إلى الثقافات العريقة.
وتعدُّ حديقةُ الأمير ماجد أكبرَ حدائق جدة، وإحدى المناطق المجانية في موسم جدة التي تسمحُ للزوار بالاستمتاع برحلة طبيعية خلابة تشملُ أنشطةً للأطفال وتجربةَ تسوقٍ فريدةً، بالإضافة إلى الترفيه المتنوع ثقافياً لجميع الفئات العمرية.