"موسم جدة": تمديد فعالياتِ حديقةِ الأمير ماجد حتى الأحد المقبل

وأحيا نجوم الفن من الدول الخمس حفلاتٍ غنائيةً واستعراضيةً ضمن فعاليات حديقة الأمير ماجد المقامة في موسم جدة 2022، وسط إقبال جماهيري كبير، أخذ الزوار في رحلة معرفية إلى الثقافات العريقة.