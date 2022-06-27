"موسم جدة".. "سوق السبت" يختتم فعالياته التسويقية والترفيهية

اختتم "سوق السبت" في منطقة "آرت بروميناد" بموسم جدة، فعالياته التسويقية والترفيهية، التي وفر من خلالها فرص عمل للكثير من الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات والمواهب والمبادرات من الشباب والشابات.
كما خلق الموسم من خلالها حراكًا مميزًا بين الشباب والفتيات وأصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة.
وتنوعت عروض المشاركين بالسوق ما بين إكسسوارات وهدايا وتحف ومستلزمات منزلية وشخصية وملابس وأطعمة ورسومات، أسهمت في دعم وتمكين المشروعات المحلية الصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال.
وعززت مشاركات الشباب في السوق بقدراتهم وخبراتهم روح المنافسة بينهم، وفتحت لهم العديد من الفرص لتسويق منتجاتهم وعقد شراكات والتعرف على احتياجات العملاء، والاستفادة من حجم الحضور الكبير الذي تشهده "جدة آرت بروميناد" طوال الموسم.
وكان "سوق السبت" قد شهد حضورًا مميزًا من الزوار على الواجهة البحرية بمنطقة "جدة آرت بروميناد" وشاركت فيه العديد من الكوادر الوطنية من الجنسين، وشهد تنافسًا في طرق العرض والتقديم وتنوع المنتجات وتلبيتها لاحتياجات الجمهور، تحولت معه "جدة آرت" لكرنفال مشوق يجمع التسوق بالترفيه.