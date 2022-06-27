"موسم جدة".. "سوق السبت" يختتم فعالياته التسويقية والترفيهية

وكان "سوق السبت" قد شهد حضورًا مميزًا من الزوار على الواجهة البحرية بمنطقة "جدة آرت بروميناد" وشاركت فيه العديد من الكوادر الوطنية من الجنسين، وشهد تنافسًا في طرق العرض والتقديم وتنوع المنتجات وتلبيتها لاحتياجات الجمهور، تحولت معه "جدة آرت" لكرنفال مشوق يجمع التسوق بالترفيه.