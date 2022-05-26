موسم جدة.. عالمي في فعالياته وفريد بتنوع خياراته

فما بين فعاليات السيرك العالمية، إلى المطاعم العالمية المشاركة في الموسم، وصولاً إلى قرية الأنيمي الأولى من نوعها في العالم، والمعارض العالمية التي سيشهدها الموسم، إضافة إلى الحفلات الغنائية العالمية، والتجارب السبعة التي تشهدها منطقة جدة بيير، وكذلك بعض فعاليات سيتي ووك، وألعاب سوبردوم، وبازارات حديقة الأمير ماجد العالمية، وغير ذلك تتشكل هوية ذات طابع عالمي في موسم جدة جذبت العديد من الزوار والسياح ولبت كافة الرغبات والأذواق، وخلقت حالة من الفرح والبهجة والتنوع الجميل في موسم مختلف في كل تفاصيله.