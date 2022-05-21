موسم جدة.. فعاليات "الأنيمي" اليابانية تواصل عروضها الإبداعية وسط إقبال كبير

واصلت فعاليات "قرية الأنيمي" بموسم جدة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم عروضها المشوقة في يومها الثاني وسط حضور كبير من الزوّار امتلأت بهم ساحات القرية ومواقع فعالياتها.
وافتتحت الفعاليات بساعة أوتاكو المخصّصة للمسابقات والحوارات مع شخصيات مؤثرة في عالم الأنيمي، تلتها عروض الأنيمي الموسيقية، كما استمتع الزوّار في اليوم الثاني بأطول مسيرة تنكرية لأشهر شخصيات الأنيمي، وسط تسابق الزوّار لالتقاط الصور معها، حيث تضمنت الفعاليات كذلك حواراً مع مؤلفة أشهر قصص مانجا الرعب اليابانية.
وحظيت الفعاليات بإقبالٍ كبيرٍ من الزوّار من الصغار والكبار ومن مختلف الأعمار؛ حيث العروض السينمائية التي نالت إعجاب الحضور من الأسر والأطفال.