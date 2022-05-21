موسم جدة.. فعاليات "الأنيمي" اليابانية تواصل عروضها الإبداعية وسط إقبال كبير

وافتتحت الفعاليات بساعة أوتاكو المخصّصة للمسابقات والحوارات مع شخصيات مؤثرة في عالم الأنيمي، تلتها عروض الأنيمي الموسيقية، كما استمتع الزوّار في اليوم الثاني بأطول مسيرة تنكرية لأشهر شخصيات الأنيمي، وسط تسابق الزوّار لالتقاط الصور معها، حيث تضمنت الفعاليات كذلك حواراً مع مؤلفة أشهر قصص مانجا الرعب اليابانية.