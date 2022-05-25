موسم جدة.. كرنفال من الفرح والترفيه مع بدء الإجازة المطولة للطلاب

وتجد الأسر وأطفالها في "جدة بيير" وجهاً جديداً للترفيه عبر أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب كل الأعمار؛ وتعد جدة بيير أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر الأحمر، كما تشهد منطقة "سيتي ووك" إقامة فعاليات متنوعة في 9 مواقع بعضها تقام لأول مرة على مستوى المنطقة، حيث تشهد "سيتي ووك" عروض نجوم المانجا وعشاق الأنيمي العالمية في أول مدينة أنيمي من نوعها في العالم، إلى جانب فعاليات وبرامج عديدة جذبت الآلاف من الزوار خلال الأيام الماضية.