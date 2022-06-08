موسم جدة.. معرض "ستان لي سوبر كون" يطلق فعالياته المتنوعة

تنطلق في جدة سوبردوم، غدًا الخميس، فعاليات معرض ستان لي سوبر كون 2022، أحد المعارض العالمية الشهيرة التي تجذب العديد من الزوار على مستوى العالم -ضمن فعاليات موسم جدة 2022- ويستمر حتى 11 يونيو، ويشهد مشاركة نخبة من نجوم هوليوود أبطال الأفلام والقصص المصورة والخيال العلمي المعروفين.