"موسم جدة" يُبرز مخزون المملكة التاريخي والحضاري عبر الفعاليات التاريخية

وتتنوع فعاليات جدة التاريخية ما بين الألعاب الترفيهية الشعبية والعروض المرئية والفنية، والعديد من العروض الثقافية المتنوعة التي يجد معها الزائر نفسه في تجربة فريدة بين التراث والثقافة والفنون الشعبية الأصيلة، حيث تعد منطقة جدة التاريخية أحد أبرز المعالم التاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتستقبل الزوار في أربع مناطق رئيسة تم تهيئتها بالعديد من الفعاليات والمسارح والصور التاريخية وشارع الرسامين، و"البروجيكشن"، والعروض المرئية والتاريخية المميزة التي تعيد ذكريات الماضي الجميل.