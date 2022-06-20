"موسم جدة" يُبرز مخزون المملكة التاريخي والحضاري عبر الفعاليات التاريخية

أسهم "موسم جدة" في إبراز مكونات جدة التاريخية والتراثية ومزاياها المعمارية من خلال الفعاليات المتنوعة التي يقدمها للزوار، عبر تحويل مواقعها التاريخية إلى متحف مفتوح ومزار متاح للجميع، بعروض ثقافية وتاريخية وترفيهية مميزة تستهوي الزوار ومحبي التراث.
وأوضحت المرشدة السياحية عبير أبوسليمان، أن الحركة السياحية في المنطقة التاريخية بجدة نشطت خلال الموسم باعتبارها منطقة جذب جميلة تحتوي على تاريخ وحضارة، وأصبح الموسم فرصة كبيرة لتعريف الأجيال بالإرث الحضاري والعمراني، كما أسهمت الفعاليات المتنوعة داخل المنطقة بإبراز الحقبة التاريخية التي عاشها الأجداد، ومشاركة الأسر أطفالهم متعة الزيارة والتعرف على المنطقة التاريخية وعلى جزء من تاريخ المملكة المهم.
وبدورها، قالت سعيدة محمد إحدى العاملات في عربات البلد (الغولف كار)، والتي تساعد الزوار على التنقل والتعريف بمعالم المنطقة وأشهر مبانيها: إن الموسم أسهم في وجود كل الفئات العمرية فيه حيث تتنوع الأنشطة والفعاليات، وأصبح هناك مزيج جميل من الزوار أضفى روح التناغم وتسبب في بقاء الأسرة فترة أطول في المنطقة.
ومن ضمن الفعاليات في جدة التاريخية "متاهة المرايا"، وهي إحدى التجارب التفاعلية لمحبي روح المغامرة داخل منطقة جدة التاريخية، تبدأ بدخول الزائر إلى مبنى من المرايا يتوسط جدة التاريخية، ومن ثم التجول بداخلها والاستمتاع بفن الخداع البصري الناتج عنها، ويبلغ طول مسار المتاهة نحو 50 متراً، وتحتوي على أكثر من 60 مرآة عاكسة وإضاءات ملونة تزيد من صعوبة مسار الخروج.
وتتنوع فعاليات جدة التاريخية ما بين الألعاب الترفيهية الشعبية والعروض المرئية والفنية، والعديد من العروض الثقافية المتنوعة التي يجد معها الزائر نفسه في تجربة فريدة بين التراث والثقافة والفنون الشعبية الأصيلة، حيث تعد منطقة جدة التاريخية أحد أبرز المعالم التاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتستقبل الزوار في أربع مناطق رئيسة تم تهيئتها بالعديد من الفعاليات والمسارح والصور التاريخية وشارع الرسامين، و"البروجيكشن"، والعروض المرئية والتاريخية المميزة التي تعيد ذكريات الماضي الجميل.