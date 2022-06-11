موسم جدة يحفّز "صناعة الفعاليات" بتجارب عالمية غير مسبوقة

وكان موسم جدة قد استقطب عدداً من المعارض والتجارب العالمية آخرها معرض ستان لي سوبر كون العالمي الذي اختتمت فعالياته اليوم، إضافة إلى مهرجان الصيف للألعاب ومهرجان بساط الريح، وحققت هذه المعارض نجاحاً مميزاً في فعالياتها ومستوى الحضور لها، وتميز برامجها وبمشاركة العديد من الشخصيات العالمية والمتخصصين في تقديم العروض من مختلف دول العالم لتقديم أكثر من 2800 يوم فعالية.