موسم جدة يخلق استدامة اقتصادية واجتماعية ويعزز العوائد والفرص

وفي موسم جدة تستمر 8 مواقع في مناطق الفعاليات الـ "13" في عروضها بعد انتهاء الموسم وفي أوقات متفاوتة طوال العام، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص الذين سيتولون مهمة إدارة وتشغيل هذه المناطق ومنها جدة آرت بروميناد التي شهدت الإنطلاقة الأولى لموسم جدة في 2 مايو الماضي وتقرر أن تستمر هذه المنطقة في تقديم عروضها لزوارها بشكل دائم، بالإضافة إلى حديقة الأمير ماجد التي لا تزال تستقطب العديد من زوارها، وكذلك جدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، ومناطق لونا، وجوفالي، وذا فيلج، وجدة التاريخية، بما يحقق الاستدامة في الفعاليات.