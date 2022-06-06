موسم جدة يرسخ ثقافة المسرح العربي ويمكن الهواة من إبراز مواهبهم الفنية

وفي جانب آخر من سيتي ووك يفتح الموسم أبوابه للمواهب الشابة لاختبار مواهبهم وطبقات صوتهم ومستوى الأداء الفني والطربي لهم، وذلك خلال "كاريوكي كيوب" في موقع "جدة لايف" التي تتجمع فيها المواهب والمبدعين والباحثين عن الشهرة، ليعيش الزائر معها أجواءً مليئة بالمرح والتنافس بطابع مختلف، كما تتميز بالعديد من الفعاليات.