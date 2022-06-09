موسم جدة يستقطب 1.3 مليون زائر وسائح من خارج المحافظة

نجح موسم جدة في استضافة أكثر من 1.3 مليون زائر وسائح من خارج محافظة جدة والمملكة، خلال 40 يوماً من انطلاق فعاليات الموسم، واستقبال 1.7 مليون من أهالي جدة؛ ليصل الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين زائر للموسم حتى الآن، كما نجح الموسم في خلق أكثر من 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من خلال 519 شركة.