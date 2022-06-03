موسم جدة يسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي

وأوضح أن هذا الحراك الكبير الذي صنعه موسم جدة واستقطب من خلاله مليوني زائر أسهم في إيجاد حراك اقتصادي كبير وتحسين دخل كثير من الشباب السعودي والأسر، وتحقيق عوائد مجزية للشركات والمتاجر والمطاعم ومحال الهدايا والألعاب والأسر المنتجة، وغيرها من القطاعات التي شاركت في الموسم، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، إلى جانب الإسهام في جعل المملكة واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، ووجهة دائمة للسياح وموطنًا للفعاليات والمعارض العالمية التي تستقطب زوارها من داخل وخارج المملكة.