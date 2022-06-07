موسم جدة يشعل حماس الزوار بـ"مذيع الموسم" لتوثيق "أيامنا الحلوة"



وحدد موسم جدة العمر المسموح بالمشاركة في المسابقة بين 8-14 سنة؛ حيث يتمثّل المحتوى في تغطية فعاليات إحدى مناطق الموسم، ونشر المشاركات على منصة "التيك توك"، من خلال هاشتاق (#مذيع_الموسم)، لإتاحة الفرصة للجمهور لنشر مواهبهم الإعلامية في التغطيات والتوثيق لتجاربهم الجميلة في مناطق فعاليات الموسم.

