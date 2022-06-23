"موسم جدة" يشهد أول عرض أوركسترا عالمي في الشرق الأوسط

شهدت قرية الأنيمي بمنطقة "سيتي ووك" في "موسم جدة"، مشاركة فرقة أوركسترا قادمة من اليابان، للمرة الأولى لها في الشرق الأوسط بعد رحلات وجولات قادتها الفرقة على مستوى العالم.
وقدمت الفرقة الموسيقية العالمية، بقيادة المايسترو النمساوي "Alex" العديد من المقطوعات الشهيرة التي ظلت محفورة في الذاكرة مثل: موسيقى "باكيمون" الشهيرة، وغيرها من المقطوعات التي تجاوزت أكثر من سبع مقطوعات منوعة من أرشيف ذكريات الأنيمي.
قاد المايسترو فرقة أوركسترالية مكونة من 40 عازفًا وعازفة؛ حيث ضمت الفرقة أشهر العازفين من النمسا وأوروبا واليابان، بالإضافة إلى موسيقيين عرب مثلوا ثقافة في ذاكرة الوجدان.
كما قُدّم عرض حصري احتفى به الحاضرون الذين استمتعوا كثيرًا مع أجمل المقطوعات العالمية.
وسبق العرض الأوركسترالي فعاليات خاصة بالأنيمي على خشبة المسرح، بدأت من الساعة 6 مساءً، تخللتها عروض موسيقية متنوعة، وشكلت استعراضًا للثقافة اليابانية بعرض استمر بساعة "أوتاكو" التي قدمت المؤثرين في عالم الأنيمي بمشاركة الحاضرين بالمسابقات والفعاليات المنوعة.
وشكل مسرح قرية الأنيمي ضمن ملتقى الشارع الياباني في "سيتي ووك" مزيجًا من الثقافة الموسيقية والعروض اليابانية التي جذبت الزوار بمجموعة من الأنشطة الفريدة.
كما يشهد المسرح حضور شخصيات مؤثرة في عالم الأنيمي طيلة فترة الموسم، فيما تلعب المتاجر الموزعة في القرية دورًا بارزًا في تعريف المجتمع على كل ما تحتويه مقتنيات الأنيمي واكتشاف تفاصيلها وطبيعتها.