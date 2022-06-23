"موسم جدة" يشهد أول عرض أوركسترا عالمي في الشرق الأوسط

وقدمت الفرقة الموسيقية العالمية، بقيادة المايسترو النمساوي "Alex" العديد من المقطوعات الشهيرة التي ظلت محفورة في الذاكرة مثل: موسيقى "باكيمون" الشهيرة، وغيرها من المقطوعات التي تجاوزت أكثر من سبع مقطوعات منوعة من أرشيف ذكريات الأنيمي.