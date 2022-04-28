"موسم جدة" يُصدر كتيبًا تعريفيًّا بمناطق ومواقع الفعاليات منذ أول أيام العيد

وتَضَمّن الكتيب الذي جاء في 256 صفحة، معلومات تعريفية شاملة عن مناطق ومواقع فعاليات الموسم، والعروض التي ستقام فيها، والكثير من المفاجآت الأخرى المشوقة التي سيشهدها الموسم؛ حيث حوى الكتيب تعريفًا بكل منطقة من مناطق الموسم الـ"9"، و"2800" فعالية ستقام فيها على مدى 60 يومًا، وأبرز العروض التي ستشهدها سواءً كانت ترفيهية، أو معارض عالمية، أو تجارب تفاعلية، أو مطاعم ومتاجر وبازارات متنوعة، وغيرها.