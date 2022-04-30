"موسم جدة" يعانق فرحة قدوم عيد الفطر المبارك بالتنوع الإثرائي لـ2800 فعالية

يُذكر أن موسم جدة 2022، انطلاقًا من رؤيته الجديدة في صناعة الترفيه، يستقطب أكبر التجارب العالمية في مجال الفعاليات والسياحة والترفيه؛ إذ سيكون هناك 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، وسبع مسرحيات عربية، ومسرحيتان عالميتان، و5 تجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأكبر شلال تفاعلي، وأربعة معارض عالمية، وأكثر من 90 متجرًا ومطعمًا؛ ليكون الزائر أمام خيارات متنوعة في قضاء أجمل الأوقات.