"موسم جدة" يعانق فرحة قدوم عيد الفطر المبارك بالتنوع الإثرائي لـ2800 فعالية

تتزامن لأول مرة انطلاق فعاليات موسم جدة 2022 في نسخته الثانية تحت شعار "أيامنا الحلوة" مع استقبال عيد الفطر المبارك معانقة فرحة هذه المناسبة الغالية، وذلك بتنوُّع إثرائي لـ 2800 فعالية، يتم تقديمها على مدى 60 يومًا في تمازج بين الأصالة والحداثة، وبين الترفيه والمتعة.. التي تلامس المخزون الحضاري لجدة وإرثها التاريخي والسياحي.
وأكدت إدارة موسم جدة أن فعاليات الموسم المقرر انطلاقتها 2 مايو المقبل توظِّف التجارب العالمية في صناعة الفعاليات بهوية سعودية.. وقد تم توزيعها على تسع مناطق مختلفة مراعاة للتوزيع الجغرافي، وإتاحة المجال للزوار من داخل جدة وخارجها.. وروعي خلالها استثمار ما تتمتع به جدة من مقومات سياحية واعدة، وعناصر ترفيهية متنوعة؛ تلبي الرغبات كافة، ومختلف الأذواق. كما يوظف الموسم الإمكانات الطبيعية والموروث الثقافي لإقامة الفعاليات؛ ما يوجد موسمًا استثنائيًّا وفريدًا من النواحي كافة.
وتم تكثيف الاستعدادات كافة من خلال الحملة الإعلامية والتسويقية لموسم جدة عبر اللوحات والعروض الضوئية المنتشرة في مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، التي تُعرِّف الزائر بأحد أهم مواسم الترفيه في المنطقة، واضعة في الاعتبار عناصر التجديد والتنوع، وتلبية مختلف الرغبات والأعمار بما يليق بمكانة جدة ذات التنوع البيئي والمقومات السياحية والترفيهية الواعدة.
يُذكر أن موسم جدة 2022، انطلاقًا من رؤيته الجديدة في صناعة الترفيه، يستقطب أكبر التجارب العالمية في مجال الفعاليات والسياحة والترفيه؛ إذ سيكون هناك 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، وسبع مسرحيات عربية، ومسرحيتان عالميتان، و5 تجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأكبر شلال تفاعلي، وأربعة معارض عالمية، وأكثر من 90 متجرًا ومطعمًا؛ ليكون الزائر أمام خيارات متنوعة في قضاء أجمل الأوقات.