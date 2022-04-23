"موسم جدة" يعلن مواعيد عروض "سيرك دو سولي" للجمهور بدءًا من أول أيام العيد

أعلنت إدارة موسم جدة 2022 عن مواعيد عروض فعالية سيرك دو سولي التي تنطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 2 مايو المقبل، وتستمر حتى 28 يونيو، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: ‏https://jeddahseason.sa/FUZION/ وتقام فعاليات السيرك في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتشهد العديد من العروض البهلوانية المثيرة، والفعاليات المسرحية المنوعة، والفنون الأدائية المشوقة، بما يناسب كافة أفراد العائلة، وتقام عروضها أيام الاثنين والخميس من الساعة ٩ - ١١ مساءً، والجمعة والسبت من الساعة ٤ إلى ٦ مساءً، ومن الساعة ٩ - ١١ مساءً.