"موسم جدة" يعيد مهن السقا والحوات واللبان للواجهة من جديد

تشهد حارات جدة التاريخية العديد من الفعاليات التي يمتزج فيها الموروث والحداثة مع تدفق المتسوقين في بسطات البليلة والكبدة والأكلات الجداوية المعروفة، وهي تعكس الموروث التجاري الخاص بها كونها أحد أقدم المناطق التجارية.
ووفر موسم جدة في منطقة الباعة أكثر من 50 موقعاً للأكشاك الشعبية وعربات الطعام التي تقدم أطباقاً تجمع بين الماضي والحاضر، ومنطقة الدكاكين التي عرضت أشهر الصناعات المحلية، ويعرض فيها الباعة على طريقتهم البسيطة منتجاتهم وتصاميمهم المميزة.
كما تشهد جدة التاريخية عرض العديد من المهن القديمة في المنطقة وتاريخها مثل السقا "بائع الماء" والحوات "بائع السمك" واللبان "بائع اللبان" بأداء حيّ لممثلين ارتجاليين، بالإضافة لورش العمل وبعض الألعاب القديمة للأطفال التي تستهوي الزوار ببساطتها.