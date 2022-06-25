"موسم جدة" يعيد مهن السقا والحوات واللبان للواجهة من جديد

تشهد حارات جدة التاريخية العديد من الفعاليات التي يمتزج فيها الموروث والحداثة مع تدفق المتسوقين في بسطات البليلة والكبدة والأكلات الجداوية المعروفة، وهي تعكس الموروث التجاري الخاص بها كونها أحد أقدم المناطق التجارية.